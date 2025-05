Liaño y la salvación matemática del Deportivo: "No lo considero un gran éxito ni nada de lo que presumir"

Coruña - Publicado el 06 may 2025, 11:18

En la sección de El Vestuario, analizamos la victoria del Deportivo ante el Albacete, un triunfo que, unido a la derrota del Eldense, provoca que la permanencia ya sea matemática

permanencia asegurada

"Incluso en la época de Idiakez nunca vi peligrar la permanencia. Personalmente, tampoco lo considero un gran éxito ni nada de lo que presumir. Me parece que era algo que se daba por asumido y se nos ha quedado un poco escaso por como ha ido la temporada y por algunos jugadores tan diferenciales que tenemos"

"Lo bueno que tiene es que hay mucho tiempo para preparar la siguiente temporada y tenemos la duda de si ya se está trabajando o se está esperando para ver cómo acaba el tema y por dónde van los tiros"

situación de gilsanz

"Es más que evidente que la confianza en el técnico es escasa, por muy bien que lo haya hecho, como demuestran sus números"

"No se si el club está escuchando la calle o tanteando el ambiente y, en función de esto, tomar decisiones. Eso es un error. Los que mandan tienen que tomar decisiones aunque no sea la más popular. Yo espero que, aunque no sean públicos, que tenga ya un plan de trabajo"

suplenciapablo martínez

"No me parece casualidad pero si lo han hecho por eso (renovación por partidos) me parece necesario"