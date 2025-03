Liaño y las opciones del Deportivo: "Para la permanencia no tendremos ningún problema pero no creo que podamos aspirar a más"

En la sección de El Vestuario, analizamos el empate ante el Córdoba en Riazor y las opciones del Deportivo en lo que resta de temporada. El equipo coruñés tiene seis puntos por encima del descenso y está a diez de la zona de play off

DEPORTIVO-CÓRDOBA

“Empate justo. Con la diferencia que el rival cambia, los partidos discurren de una forma similar. Los cambios es por la forma de plantear los partidos por parte del rival. Los partidos no somos capaces de gobernarlos y los jugamos un poco en función de lo que los rivales nos permiten. Y eso no es una buena noticia”

“Lo que más me gustó fueron las actuaciones individuales de algunos jugadores. Me gustó la segunda parte de Yeremay, Helton, que ahora mismo es un pilar del equipo, el progreso de Barcia, la aportación de Jurado. Lo que menos me gusta es que no tenemos capacidad de generar fútbol a poco que nos presionen o se nos ponen en bloque bajo. Es un mal endémico que no se corrigió en verano y tampoco en invierno porque siguen jugando los mismos”

NOTA al equipo

“Un 6. No ganar en casa no te puede dar una calificación más allá del 5, pero le doy un 6 porque al menos el partido resultó más o menos entretenido”

DESCENSO Y PLAY OFF

“Estoy muy tranquilo. La marea te arrima a la orilla de la salvación. En marzo, si salen las cosas bien, puedes dejar certificada la permanencia. Para la permanencia no tendremos ningún problema pero no podemos aspirar a nada porque el equipo no ha dado muestras de que se puede confiar para logros mayores”