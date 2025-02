Liaño y la derrota ante el Eldense: "Si algunos se habían ilusionado..."

En la sección de El Vestuario analizamos la derrota del Deportivo en el campo del Eldense. el equipo se queda con siete puntos de margen sobre el descenso y a diez puntos del play off de ascenso

derrota ante el eldense

"Si algunos se habían ilusionado con objetivos mayores, pues seguramente se le habrá pasado el sofocón. Triste realidad, una mala actuación. Defensivamente el equipo no es contundente y en ataque si nos faltan los espacios nos cuesta atacar a rivales bien posicionados. Si no podemos correr, el equipo deja mucho que desear"

fichajes

“Tosic me parece que tiene más perfil de central que de lateral. No tiene mucho despliegue por banda izquierda”

“El rato de Denis... es que jugó con Soriano en el doble pivote. No me atrevo a dar un diagnóstico. Me gustó más en el rato que jugó contra el Almería”

“Me gusta el descaro de Zakaria. En mi opinión, abandona en exceso la posición pero en cuanto tiene la más mínima opción dispara a portería y es bueno. Es el que más conformidad da”

caso diego gómez

"Para tratar de acallar voces en contra. Le han fastidiado su progresión"