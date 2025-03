Liaño y los cambios en el Deportivo: "No se hacen porque lo del banquillo no soluciona nada"

En la sección de El Vestuario, analizamos el empate del Deportivo ante el Cartagena en Riazor con la pronta expulsión de Ximo Navarro y la gestión de la plantilla

“Me quedó la misma sensación de los partidos que jugamos con 11. El Deportivo no hubiese cambiado su fútbol de haber estado con once. Me genera mucha impotencia el juego del equipo. Podemos hacer la misma crónica todos los domingos”

“Lo que más me entristece es la imagen del equipo: defensivamente somos flojos, concedemos mucho. En ataque, dependemos del talento individual. Ayer de Yeremay y de Soriano, que intentó multiplicarse”

“Si no encajas dos goles, ganas. Cuando Ximo deja al equipo con diez vamos empate a cero. Y los goles encajados son de risas”

PLANTILLA

“Al técnico le cuesta hacer los cambios porque es consciente de que lo que entra desde el banquillo no soluciona nada y eso está directamente relacionado con tener una plantilla floja y descompensada”