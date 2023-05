El Leyma Coruña, motivado para el play off: “Solo pensamos en Gipuzkoa”

El Leyma Coruña se prepara para iniciar los play off por el ascenso a ACB contra Gipuzkoa. El primer encuentro de la eliminatoria al mejor de cinco es este viernes a las 19:00 horas, y el segundo, se disputará el domingo a las seis de la tarde. Después de finalizar la liga en la tercera plaza y con el factor cancha a favor, cuerpo técnico y plantilla naranja afrontan esta semana con la máxima ilusión y con el convencimiento de que han llegado preparados al momento más importante de la temporada. “Mucha ilusión. Llevamos tiempo esperando este momento y centrados, sabiendo que esta semana es clave, muy importante. Queremos intentar usar este factor cancha y valernos de él”, declaró Javi Vega, que afronta ya su tercer play off con el Leyma Coruña. “Llegamos mucho mejor a este play off que el año pasado. Este es mi tercer año. El primero estuvimos cerca, que ascendió Epi y ahí sí que estuvimos bastante parejos todos. El año pasado llegábamos más justos de sensaciones y encima nos tocó un Girona, que venía en dinámica muy positiva y con Gasol. Este año es difertente. Llevamos una segunda vuelta muy buena y mostrando solidez. Siempre competimos”, comentó.

El técnico Diego Epifanio quiere que los suyos se centren únicamente en la eliminatoria frente a Gipuzkoa, sin pensar en la Final a 4 que se podría disputar a continuación. “Nosotros solo pensamos en Gipuzkoa. Mínimo vamos a tener tres partidos contra ellos. Normalmente siempre en un primer play off hay muchos nervios del entorno. Siempre hay más tensión, aunque todos intentemos mantener las mismas rutinas. Creo que es clave estar serenos pase lo que pase”, explicó el entrenador.

“Es una eliminatoria trampa”

A pesar de que Gipuzkoa finalizó la liga regular en la octava posición, Javi Vega avisa de que no es un rival sencillo. “Yo espero que la eliminatoria sea lo más corta posible y a nuestro favor. Es una eliminatoria trampa porque aquí nos ganaron. Creo que fue el peor partido nuestro, que me acuerdo de que hacía mucho frío y allí les ganamos en la prórroga, que incluso tuvieron un triple para ganarnos. Es un rival muy complicado, que te hace correosos los partidos y no va a ser nada fácil. Yo no veo ningún favorito”.