Leyma Básquet Coruña: la asamblea se retrasa, la búsqueda de presidente continúa

Tras el anuncio de la dimisión de Roberto Cibeira como presidente del Leyma Básquet Coruña el pasado 2 de octubre, el club naranja tenía previsto realizar una junta ordinaria y extraordinaria para elegir al nuevo mandatario a finales de este mes de noviembre. Sin embargo, dado que todavía no hay un candidato firme para asumir el cargo, la asamblea ha quedado retrasada, como mínimo, para el próximo mes de diciembre, porque la búsqueda continúa. Podría celebrarse incluso más tarde. Por el momento, no se conoce la fecha y, los estatutos de los clubes obligan a convocarla con un mes de antelación.

Desde que se hizo oficial el cambio que habría en la directiva, ha habido algún empresario que ha mostrado su interés en el Leyma Coruña. Incluso el expresidente del Deportivo de La Coruña Tino Fernández, actualmente en el consejo de administración del Racing de Ferrol y gran amante también del baloncesto, llegó a estudiar la posibilidad, pero finalmente la opción no fructificó y el proceso de búsqueda sigue su curso.

Se barajan ahora otras posibilidades de empresarios, también vinculados y aficionados al deporte de la canasta en Galicia. No se descarta que el nuevo presidente provenga de fuera de la ciudad de A Coruña.

En el caso de que no llegase a buen término ninguna opción externa, se estudia también una última vía, la de que sea algún miembro de la directiva actual quien continúe en la entidad y asuma el rol de presidente.

"Te voy a ser muy sincero. Sí que he tenido conversaciones con gente, pero todo el mundo me dice: 'No, no, sigues tú'” Roberto Cibeira Presidente del Leyma Básquet Coruña

Cibeira ya hablaba de tanteos sin éxito

Roberto Cibeira anunció que dejaría el cargo el pasado 2 de octubre, tras once años vinculado al club, y confesó que ya había tanteado a algunas personas para buscar sucesos. “Te voy a ser muy sincero. Sí que he tenido conversaciones con gente, pero todo el mundo me dice: 'No, no, sigues tú'”, comentó el todavía presidente, que también se mostraba convencido de que aparecería alguna alternativa. “La última vez era un club que evidentemente estaba en una categoría más difícil, ahora está en ACB, en primera división, y es otra cosa. Yo, el escenario de que no se presente nadie, lo veo remoto. Creo que ahora es atractivo”.