Salva Ruiz podrá jugar el Deportivo-Marino

Buenas noticias desde la enfermería del Deportivo. Los problemas musculares que provocaron que Salva Ruiz no pudiese terminar el partido contra el Zamora se quedan en un susto y el lateral izquierdo estará a disposición de Rubén de la Barrera para el encuentro del domingo en Riazor contra el Marino de Luanco. El defensa tuvo que pedir el cambio pero, tal y como indicó el técnico al finalizar el encuentro, fue más producto del cansancio y de calambres que de una lesión como tal. Rubén de la Barrera evita con esto tener que pensar en un posible recambio para el lateral izquierdo. Héctor todavía no se entrena con el grupo y es duda de cara a la primera jornada de la segunda fase. Con la presencia de Salva, el técnico no tendrá que colocar a un futbolista fuera de sitio. El domingo, por ejemplo, dio entrada a Valín, que tuvo que jugar a pierna cambiada los últimos minutos del choque.

BORGES, OK

El tico lleva varios días entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros y está previsto que reciba el alta médica. Borges ultima la recuperación de una rotura de fibras que se produjo antes de la cita contra el Pontevedra, y que le ha impedido jugar en los últimos tres partidos.

La única baja segura es la de Derik, lesionado de larga duración y que tuvo que ser operado por una rotura en el tendón de Aquiles.

Hoy la plantilla tiene jornada de descanso y regresará mañana al trabajo a partir de las once en la ciudad deportiva de Abegondo. El equipo tiene el reto de lograr la permanencia en la Primera División de la Federación. Se clasifican los dos primeros y parten como líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el tercero . Son seis jornadas, ida y vuelta ante el Marino, el Langreo y el Numancia