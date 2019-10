Lendoiro: “El vestuario es terreno exclusivo del entrenador, los demás damos tabaco allí”

Augusto César Lendoiro visitó los estudios de Deportes Cope Coruña, después de su declaración en los juzgados por el supuesto amaño del encuentro Levante-Zaragoza de 2011. Además de dar su opinión sobre la investigación abierta, el expresidente blanquiazul analizó también la delicada situación que atraviesa el Deportivo. “Creo que hay una gran división desde hace ya tiempo en el deportivismo y mientras eso no se corrija, va a existir. La paz social pasa por encontrar una solución, que aunque no sea la mejor solución para todos, sea la menos mala. Encontrar a la persona con la que todas las partes de alguna forma se aunasen para decir, dentro de lo que hay, si no es de diez, que sea de siete”, declaró.

Paco Zas anunció su confianza a Juan Antonio Anquela en su comparecencia del lunes por la tarde. Cuestionado por esta continuidad del técnico andaluz, Lendoiro respondió: “Yo creo que el presidente se equivocó de culpables. Echó a mucha gente, por creer en los oráculos de Sabón y con el oráculo de la Zapateira. Y alguno de la Plaza de Pontevedra, a lo mejor algún oráculo también se equivocó. Y si no llega a ser libre de verdad, mal nos va a ir. Yo lo que le pido al presidente Zas es que sea libre, que tome él las decisiones”, indicó.

El expresidente se mostró también tajante con respecto a las supuestas injerencias de Carmelo del Pozo en el trabajo del entrenador. “Yo como no tuve nunca ni quise tener director deportivo, no puedo entenderlo. El vestuario es terreno totalmente exclusivo del entrenador y los demás damos tabaco allí”.

Augusto César Lendoiro considera la plantilla blanquiazul “es mejor de lo que están demostrando los resultados en este momento”. “Tiene que ser el ascenso el objetivo. Es fundamental ascender este año. Solo hay 4 equipos en 50 años que estando como estamos nosotros ascendieron”.

“El Levante-Zaragoza estaba amañado sin ninguna duda”

“Lo que no le debe caber a nadie ninguna duda es que ese partido estaba amañado”, señaló el expresidente, que también se mostró sorprendido con las preguntas que le formulaba en la videoconferencia el abogado defensor del Deportivo. “Hoy el abogado del Deportivo parecía que era el crítico. En vez de ser yo el que denunció el caso, parecía que yo era el enemigo. Las preguntas que me hacía... ¿Se puede entender que teniendo ese tema importante, que puede ser una indemnización brutal y lo que se puede pedir desde el club, que ni el presidente anterior, ni el actual, ni abogados ni consejeros del club que no me hayan preguntado qué pasó con este tema? Y hoy hace algunas preguntas que parecía yo el enemigo, e incluso llega a citar nombres de jugadores. Llega a hablar de Valerón y Manuel Pablo, que dices: Pero hombre, no me hagas esas preguntas. Y lo de Sergio, se tuvo que equivocar Tebas sobre eso, porque ni Sergio me llamaba a mí ni yo a él porque se habían roto las relaciones derivado de que Sergio nos había denunciado y no quería cobrar de la forma en que había cobrado toda la vida y podíamos descender a Segunda B”, comentó.

Lendoiro lamentó también que no se hubiera dado más relevancia a su declaración hoy en el juzgado a nivel mediático. “Quiero que queden clara una serie de cosas como es la importancia que tenía mi declaración de hoy, la gente lo sabe, y salvo vosotros y dos o tres medios más a la gente no le interesó. Y hay muchos medios que a lo mejor ni siquiera se hacen eco”.