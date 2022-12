Lendoiro, sobre Lucas Pérez: “Lo veo muy complicado, si no se toman medidas urgentes”

El expresidente Augusto César Lendoiro atendió la llamada de Deportes Cope Coruña y analizó la actualidad blanquiazul. Sobre el 'Caso Lucas Pérez' se mostró poco optimista. “Lo veo muy complicado, sobre todo si no se toman medidas urgentes. Porque el Cádiz no está para tirar bombas y, o cuenta de verdad con Lucas y se lo garantizan hasta junio, o tienen que buscar sustituto porque tampoco está sobrado de goles el Cádiz. Yo me imagino que conociendo bien a Manolo, o toma el Deportivo decisiones drásticas e inmediatas o, como pase el partido del Almería, que para ellos es crucial, va a ser muy difícil, incluso aceptando las condiciones que pueda pedir actualmente el Cádiz. No se dan cuenta de que Manolo Vizcaíno tiene mucha experiencia y se las conoce todas. Yo creo que el Deportivo ha dejado todo en manos del jugador y su representante. En el fútbol, eso es terriblemente complicado. El 99% de las negociaciones son siempre con el club, cuando hay un traspaso por el medio o cosas similares”, comentó.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente link: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/deportes-coruna/audios/entrevista-augusto-cesar-lendoiro-20221227_2141477