Lendoiro, sobre el desencuentro entre Dépor y Concello: “En su día se firmó un convenio en barbecho"

Augusto César Lendoiro analizó en Deportes Cope Coruña los últimos acontecimientos vinculados al Deportivo de La Coruña:

Conflicto con el Ayuntamiento por el Mundial 2030

“Cuando en Vigo y en Valencia estaban que se subían por las paredes, nosotros ya no estábamos de acuerdo con que nos diesen el Mundial. ¿Eso de qué viene derivado? De que en su momento se firmó un convenio en barbercho. Vamos a firmar esto como sea. No. Siéntense, estudien lo que va a ocurrir porque dentro de unos meses van a tener el problema encima de la mesa. No se hizo en ese momento y aparece ahora un problema. Alguien debe tomar las decisiones y parece que las toma el enemigo porque le han dejado el relato claramente a favor del Concello y eso te da mucha pena".

Aforo del estadio

“Hay un tema fundamental que el Deportivo no es que hable de menos de 48.000 sino que dice que el aforo actual es el ideal. Hay que ser realista. Eso no vale porque FIFA te exige 40.000 espectadores. Ese aforo mínimo no es discutible en absoluto. Lo que pide el Deportivo no puede ser. Para mí lo que ofrece y plantea el Ayuntamiento es excesivo. Para mí si te piden 40.000, vete a 40.000 por muchas razones. Se recorta el problema de financiación, se recortan los plazos para las obras y para la tranquilidad de los socios y del propio club. Yo soy partidario de 40.000 espectadores. 48.000 me parece una exageración. Pero lo que no puede ser ni puede pensar el Deportivo es que 32.000 vaya a ser la solución.

El estadio de Riazor actual es viejo de solemnidad. No tiene ni un solo aparcamiento subterráneo ni para el árbitro ni para los equipos visitantes ni para el propio equipo propietario del terreno de juego.

¿Cómo no se va a dar una solución a que la Preferencia Inferior, una de las localidades históricamente más importantes y tradicionalmente más entendidas del estadio de Riazor, esté cubierta?”.

Fondo CVC

"Va a ser una locura. Yo lo catalogué hace años como la peor negociación que ha hecho la Liga en su historia. Por mucho que Javier Tebas, que en otras cosas ha acertado muchísimo, en eso ha fallado de forma espectacular. Van a aparecer nuevas tecnologías. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Perder el 10 % de tus ingresos va a significar que el Real Madrid, que si ahora ya lo es, vaya a ser con diferencia el equipo español que se ha disparado. Creo que es una horrible operación el entrar en el CVC".

Expresidentes en el palco

"¿Si cambiará con Escotet de presidente? No, porque alguien tomó esa decisión y no creo desde luego que haya sido el presidente anterior. Esas cosas se toman una vez en la vida, una decisión, triste, trágica, horrible diría yo, porque la historia es la historia y los expresidentes solo tienen dos asientos en el estadio de Riazor. O el palco presidencial o su asiento como socio y abonado corriente y moliente como todos los demás".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado