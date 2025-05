Lendoiro y su recuerdo del título de Liga: “Pensé en mi padre, que ya no estaba, y le debía ese triunfo”

Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña, fue el principal protagonista del programa especial de Deportes Cope Coruña, con motivo del veinticinco aniversario del título de Liga blanquiazul. Pudo escuchar valoraciones de jugadores de aquel momento, como Donato, Makaay o Mauro Silva, entre otros y se confesó emocionado: “Es un poco emocionado la verdad. Mira que estaba súper tranquilo, pero al escuchar lo que dice Mauro sobre todo pero las palabras tanto de Donato, como de Makaay también, se te viene todo encima”.

El recuerdo especial del título de Liga de Lendoiro tiene que ver con su padre: “Yo diría que uno a nivel muy personal que era acordarme de mi padre. Ya no estaba y le debía yo de alguna manera que viese un triunfo de ese nivel del Deportivo. Porque la ilusión de su vida era que yo fuese notario, pero no. No lo vivió y la verdad es que fue muy especial. Hubiese disfrutado muchísimo. Por lo menos, decir: 'No fue notario, pero dio fe del triunfo del Deportivo para España y para el mundo'. Y después, ya desde otro prisma, recordar también porque también era emocionante el escuchar a Pepe Domingo esa misma noche. Porque los dos cántabamos: el vivir na Coruña que bonito é, esa noche en el Playa”.