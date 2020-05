Lendoiro: “Recuerdo cantar con Pepe Domingo el 'Vivir na Coruña que bonito é', creo que lo hice mejor que él"

Augusto César Lendoiro ha contado en Deportes Cope Coruña las curiosidades y recuerdos que guarda en la memoria del 19 de mayo de 2000, cuando el equipo logró el título de Liga:

“Como dirían los chavales, los momentos guais se te amontonan. Por razón del estrés, me había aparecido un herpes molestísimo en la nariz. Precisamente a mí, en la nariz, no tenía otro sitio.

También me acuerdo de las 'peixeiras' de la plaza de Lugo, toda la plaza de azul y blanco, como las olas del mar. Me preocupó que el presidente del Espanyol, igual que había ocurrido con el presidente del Valencia en el 94, se disculpó para no acudir a la comida. “Otra vez”, -pensaba yo- “las primas están detrás”.

Pero así llegamos al partido, enseguida los goles de Donato y Makaay te dan una cierta tranquilidad pero sigues pensando que es muy complicado y te acuerdas del famoso penalti, hasta que faltando un minuto o dos, Naya pide a los aficionados que no salten al campo y saltan todos.

Después, quizá el primer recuerdo que tengo es hacia aquellos que ya no estaban, mis padres, por ejemplo, y tantos deportivistas que estaban en el estadio y que eran deportivistas precisamente porque sus padres o sus abuelos los habían llevado hasta allí. Y, de repente, aparece el milagro, me río a veces de los panes y los peces cuando veo a los rubios de oro como Songo'o, Mauro, Djalminha, Donato.

Una vez terminado el partido, me acuerdo mucho de cantar con Pepe Domingo Castaño a dúo aquello de 'Vivir na Coruña que bonito é'. Lo hicimos bastante bien, yo no sé si sería mejor yo que él incluso.

Me acuerdo también de un manteo en la cena del Playa y miraba de reojo a Scaloni que era peligroso, porque lo mismo te dejaba caer.

Otro detalle muy curioso del que me acuerdo es que yendo para ofrecerle a la patrona de A Coruña el título de Liga, recuerdo una señora que me mandó al autocar los patucos de su bebé, que después los mantuve yo en el club hasta que me marché.

Me acuerdo también de la Plaza de María Pita a rebosar, y la gente diciendo que salte Lendoiro y Scaloni.

Y al día siguiente incluso en el Coliseum. David Coperfield que se encarga de hacerme desaparecer. "Hombre, ya me pudiste hacer desaparecer en el 94", que entonces sí que me venía bien, pero cuando soy campeón y estoy disfrutando del campeonato de Liga, me parece una mala idea eso de hacerme desaparecer.

Y ya paro que os dejo sin programa. A disfrutar todos mucho del día”.