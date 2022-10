Lendoiro: 'Se nos fue Llaneza, el hombre que "entendía de fútbol"'

Sí. Para desgracia de los dirigentes veteranos, se nos ha ido el último hombre de fútbol que nos quedaba en LaLiga. No había llegado a tiempo de sufrir las incomodidades de aquella primera sede de la LNFP en un piso de La Castellana, pero pronto se convirtió en uno de los hombres fuertes de los intensos debates futbolísticos que se vivieron, ya en Hernández de Tejada, en una época de oro de la patronal.



Recuerdo que José Manuel Llaneza era uno de los dirigentes más activos en temas tan conflictivos e importantes como la liga de filiales, los derechos de los clubs sobre sus jugadores de cantera, la venta de los derechos de televisión, la ayuda al descenso… unas propuestas en las que muchas veces no coincidíamos, pero siempre argumentaba con gran conocimiento.



Eran preciosos aquellos debates entre los que yo consideraba los auténticos hombres de fútbol de LaLiga. Me refiero a Patxi Mutiloa (Eibar), a Eugenio Prieto (Oviedo), a Vega Arango (Sporting, al Deportivo, a Llaneza…



Y si en Madrid, en LaLiga, la figura de José Manuel brillaba, qué vamos a decir de su papel en el Villarreal. Lo fue todo en el club y en su cantera. Primero como gerente del Presidente Font de Mora y, desde 1997, como ingeniero de un proyecto formando un tándem con el Presidente Roig, que ha diseñado un Villarreal triunfador en España y en Europa.



Llaneza no era uno más en las Asambleas de clubs. Él, y pocos más, hablaba el inconfundible lenguaje que utiliza la gente de fútbol, porque existen muchas personas que “saben de fútbol” (técnicos, ojeadores…) pero son muy pocas las que “entienden el fútbol”. Llaneza era una de esas “rara avis”.



Los veteranos de aquella pequeña casa de Hernández de Tejada, 10, nos hemos quedado definitivamente sin voz, porque unos, como Llaneza, se han ido de forma definitiva y otros han abandonado el mundo del fútbol, pero lo más triste es que, aunque nunca fuimos muchos los que vivíamos el fútbol de una manera especial, ahora despedimos al último de aquella época histórica.



Es ley de vida. El ser mayor te obliga a ser testigo de la marcha de amigas, a las que quieres aunque hayan sido rivales encarnizados tuyos en distintos momentos de la vida. Es una de las regalos que te deja esa escuela única que es el deporte.



Y me despido, José Manuel, con el recuerdo del último gran abrazo que nos dimos. Fue el día 30 de noviembre de 2021 en el Palco del Estadio de Riazor, en un partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Victoria, equipo histórico del fútbol modesto coruñés (en él se inició Amancio, hoy Presidente de Honor Del Real Madrid) y el primer equipo del Villarreal. Era un homenaje a ese fútbol en el que nos iniciamos. Él, como presidente del Puzol valenciano, y yo, del Ural gallego, y no podíamos faltar a la cita, aunque los amarillos, sin piedad, nos goleasen 0-8.



Mi más cariñoso recuerdo de José Manuel Llaneza para su familia, y en especial para sus hijas e hijos. Les digo que tienen que estar tremendamente orgullosos de un padre, porque no sólo es querido en su ciudad y en su tierra, sino en todos los rincones de España. Era muy buena gente. Adiós, amigo. Descansa en Paz.



Augusto César Lendoiro

Ex-Presidente R.C.Deportivo.