Lendoiro: “Los que seguimos el día a día, sabemos que para algunos del club Valerón no era una persona cómoda"

Augusto César Lendoiro analizó la salida de Juan Carlos Valerón en Deportes Cope Coruña. “Para mí, Valerón es un hombre único en el sentido de lo que se necesita en una cantera, no solamente como entrenador sino que yo creo que debía de haber ido mucho más allá su cometido, como si fuera un auténtico gurú. La ilusión mía ya no se cumplió demasiado cuando llegó, porque aunque él efectivamente quería ser entrenador, tenía que haber sido también no sé si director de la cantera o el gurú, aunque estuviese un poco en la sombra”, explicó.

El expresidente destacó el “líder natural” que es el Flaco y la falta de confianza que, a su juicio, pudo sentir en el Deportivo de La Coruña. “Todos los que seguimos día a día el acontecer blanquiazul sabemos que para algunos de los que estaban dirigiendo, ejecutivos de poca monta que estaban dirigiendo el club desde dentro, no era una persona cómoda. Valerón, a pesar de lo que la gente piensa, es una persona de gran personalidad, es líder natural y eso no se lo va a poder quitar nadie. Ni pide grandes salarios, ni pide otra cuestión que no sea confianza, tranquilidad y que le dejan hacer, llevar a cabo el proyecto que tiene en mente”, comentó.

Lendoiro considera que faltó ese voto de confianza en la figura del técnico canario. “La confianza sobre todo, decirle yo creo en ti y te vamos a apoyar en todo. Ni siquiera es una cuestión económica. Yo no tengo ni idea de lo que él piensa exactamente porque es una persona muy reservada y tampoco quiero entrar en ese mundo. Es gente que prefiere marcharse sin hacer ruido, sin decir nada, pero eso tiene también sus riesgos. Yo por eso le doy también un pequeño toque, tirón de orejas, en el sentido de que no se debería ir así de La Coruña. Ya es la segunda vez de alguna manera que se va. Y él tiene un enorme cariño igual que se le tiene aquí a él y por lo menos creo que tendría que dar una explicación coherente de esa decisión”, finalizó.