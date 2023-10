Lendoiro: "En el Deportivo lo que faltan son mimbres"

Augusto César Lendoiro fue el protagonista en la edición de este martes de Deportes Cope Coruña y apuntó algunas de las claves que explican, en su opinión, la crisis de resultados del Deportivo de La Coruña:

Configuración de la plantilla:

“En la configuración de la plantilla, se ha fallado claramente en el gol y en el que puede generar el gol. Desde hace tiempo yo vengo diciendo que hay dos bajas fundamentalísimas en el Deportivo que no se han cubierto. No sé por qué. O no se tenían que haber dejado marchar, pagando lo que hubiese que pagar, porque eran jugadoers que estaban ya contrastados de verdad, como eran Quiles y Soriano. Si no los tienes ya, tienes que buscar jugadores, que creo recordar que se acercaban a la cifra de 30, entre goles y asistencias. Si tú eso, piensas que te lo va a dar un Davo, o Barbero, a pesar de la lesión, que yo creo que Barbero era un jugador peleón, pero que ahí se quedaba. Ahí es donde está el quid del asunto. Al no marcar goles, al primer fallo que tengas, pierdes o empatas un partido. Esa situación para mí es la básica y ya como ahora mismo no se puede resolver ese tiempo, yo le decía a Soriano, que vaya preparando un buen delantero goleador para el mercado de invierno. Lo que faltan son mimbres. Y, cuando lo que faltan son mimbres, o los buscas rápidamente, de cara a enero, porque entonces sí que tendremos un problema gordísimo".

Futuro de Idiakez:

“Yo solamente tomaba una decisión de echar a un entrenador cuando veía ya que el vestuario lo tenía perdido. Porque no creían en él. Ahí, pase lo que pase, sí que hay que tomar la decisión. No creo que sea ese el momento”.