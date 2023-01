Lebedenko: “Desde que llegué a España, buscaba un club top y lo he encontrado”

Orest Lebedenko se mostró muy feliz con el proyecto blanquiazul en su presentación como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. “Desde que vine a España, yo buscaba un club top y ahora encontré este club. Siempre que venía a A Coruña, pasaba por la ciudad deportiva y miraba desde la carretera y pensaba qué tal se estaría por ahí. Ahora estoy aquí y me siento muy bien”, aseguró en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Con respecto a sus características, el lateral zurdo ucraniano se siente más cómodo en una defensa de tres centrales. “Un poquito más cómodo jugar con tres centrales, para tener toda la banda libre y así más fácil, pero si necesita jugar con cuatro, puedo acostumbrarme”, indicó.

Lebedenko, que ha firmado por lo que resta de temporada y dos más, no siente pesar por jugar en una categoría inferior a la Segunda División, en la que estaba con el Lugo. “Vine a jugar al Dépor, no viene a jugar en una categoría menor. Me da igual. El Dépor no tiene que estar aquí y dentro de pocos años, el Dépor va a estar en Primera. Esto seguro”.

El defensor quiso mostrar también su agradecimiento con el club albivermello. “Tengo mucho cariño por el Lugo. Estoy muy agradecido porque era mi debut en España. Y también difícil dejar el Lugo, por ser mi primer equipo en España. Hay muy buenas personas ahí. Y muchas gracias al presidente y a todos los jugadores con los que he jugado. Y la verdad es que el año pasado fue una temporada maravillosa, pero es fútbol y también hay que cambiar. Estoy contento por estar aquí”, finalizó.