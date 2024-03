Laurina y la salud mental: “Llevaba toda mi vida enfocándome en Laurina y había olvidado a Laura"

Laurina vuelve a sonreír con el Dépor ABANCA. La delantera regresó a la dinámica del equipo blanquiazul el pasado 7 de febrero, después de más de dos meses de baja para cuidar su salud mental. En la mañana de este jueves ha explicado cómo se sintió cuando tomó la decisión de parar: "Sentía que mi pasión, lo que llevaba siendo mi pasión desde los cuatro años que empecé a jugar, había dejado de serlo. Ya no me ilusionaba venir a entrenar. De hecho, lo pasaba mal. Cuando venía de aquí a mi casa, también. Eran los momentos más duros. Entré en un bucle de negatividad, de rechazo. Lo dijo Ricky Rubio hace poco en su presentación en el Barça, que al final el personaje se come a la persona y me siento muy identificada porque llevaba toda mi vida enfocando todo, abosolutamente todo en Laurina y me había olvidado de Laura. Entonces, era muy importante volver a encontrarme conmigo misma, recuperar a esa Laura, trabajar en ella. Y una vez tuviera una base estable sobre la que sostenerme, volver a involucrar a Laurina en esa parte", declaró.

La atacante reconoce que no es sencillo tomar la decisión de hablar sobre los aspectos mentales. "Creo que no es un tema fácil sobre todo porque es neceasrio pararse y mirar dentro de uno mismo. Algo que creo que es muy dificil hacer, pero creo que es necesario hablar, expresarse, buscar ayuda y que es un tema que nos pasa a muchas personas, a muchos futbolistas y al que hay que darle normaldad y es un tema al que hay que darle normalidad porque no deja de ser una lesión más. Cuando la gente habla y más personas que podemos tener algo más de voz pública puede ayudar a que más gente que lo esté pasando mal dé un paso hacia delante y se permita también parar".

El recibimiento de sus compañeras y cuerpo técnico ha sido el mejor: "Ha sido muy agradable la verdad. Desde el primer momento, me he snetido como en casa, acogida por todas mis compañeras, por el cuerpo técnico y el club en general. La verdad es que ha sido un proceso difícil, no te voy a mentir. Sigue siéndolo. Estoy mucho mejor, pero considero que todavía no estoy bien del todo y sigo luchando y remando día a día. Dentro de la complejidad de la situación, agradecer al club, a los serivicos médicos, al cuerpo técnico, a Irene y todas mis compañeras porauqe me lo pusieron todo muy fácil. Gracias a ellos por entenderme y apoyarme en todo momento".