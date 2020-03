Las recomendaciones de ocio de Deportes Cope Coruña

Desde Deportes COPE CORUÑA queremos haceros algunas recomendaciones de libros, películas o series para intentar que el confinamiento sea lo más llevadero posible. Cada viernes, daremos algunas opciones y propuestas que puedan hacer personas vinculadas a nuestro deporte. Hoy empezamos con las nuestras propias, las de las personas que formamos parte de la redacción: Germán Dobarro, Pepe Torrente y Leti Garcia Chas

GERMÁN DOBARRO

Libro: El dardo en la palabra, de Fernando Lázaro Carreter. Viene a demostrarnos la responsabilidad que tenemos que tener para dirigirnos a la gente, el uso del lenguaje, las meteduras de pata, lo mal que hablamos... es un dardo en toda regla a los medios de comunicación pero me parece un libro interesante para que lea todo el mundo.

Serie: The Good Doctor. La vida de un médico que es autista. Es un superdotado y resuelve casos imposibles. Decribe la vida en el hospital, las relaciones entre los médicos, etc. Es un actorazo y la serie es muy entretenida.

Película. La lista de Schindler. Me impactó y nadie debería perdérsela. En estos momentos en que hablamos de solidaridad, hermandad y conciencia social es ver a un tipo arriesga su vida para salvar a miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Estar pendientes al color rojo sobre blanco y negro. No digo más.

PEPE TORRENTE

Libro: El Poder del perro, de Don Winslow. Es una historia sobre la relación entre Estados Unidos y México con el narcotráfico, y muchas de sus ramificaciones y organizaciones. Si os gusta la serie Narcos o El Chapo, estoy convencido de que os atrapará este novela. Es, además, el inicio de la trilogía del autor sobre el tema. Si os engancha, podéis continuar leyendo, por este orden, El Cártel y La Frontera

Serie: Line of duty. Serie británica sobre una unidad de anticorrupción policial, el AC-12. Cada temporada es un caso diferente pero luego hay tramas que sirven de hilo conductor. La encuentras en Movistar

Película. Titanes. Hicieron historia. Fue la que puse en Twitter así que me reafirmo. Vamos a hablar algo de deporte. La película narra la temporada de un equipo de fútbol americano de la década de los setenta, en el que, por primera vez, van a jugar blancos y negros juntos. No es sólo deporte. Protagonizada por Denzel Washington

LETICIA CHAS

Libro: Ensayo sobre la ceguera. Obra muy conocida de José Saramago, que entronca con la situación actual que vivimos, dado que progresivamente la población se va quedando ciega y es recluida. Me atrapó cuando la leí y estoy convencida de que, si la releyera ahora, le añadiría una perspectiva nueva y no solo por mi propio confinamiento, sino especialmente por las situaciones críticas que vemos a diario en los medios de comunicación.

Serie: Broadchurch: Serie de suspense británica, de investigación de crímenes sucedidos en Broadchurch. Tiene tres temporadas y puede encontrarse en Netflix. En la primera temporada, todo comienza con el asesinato de un niño y con personas cercanas a él, como posibles responsables de su muerte. Protagonista por David Tennant, que me encanta, y Olivia Colman.

Película: Los puentes de Madison. Para mí es la película con mayúsculas por varias razones. Porque cuenta con dos actorazos como Meryl Streep y Clint Eastwood, porque me van las historias de amor, pero muy especialmente porque no se queda en una simple historia de amor. Está plagada de grandes frases que pueden verse como enseñanzas vitales. Y dejo aquí dos que me encantan:

-Los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron pero me alegro de haberlos tenido (la llevo conmigo en mi estado de WhatsApp).

Y el siguiente diálogo:

-Las cosas cambian.

-Siempre lo hacen. Son las leyes de la naturaleza. La mayoría de las personas temen el cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, puede ser un consuelo. No hay muchas cosas con las que realmente puedas contar. (La actual es una de esas situaciones en las que todos ansiamos el cambio).