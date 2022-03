Las quejas del Dépor van más allá del penalti

“No puedo decir lo que pienso. Hay alguien aquí de la Federación y es posible que podría ir hasta preso. Lo único que puedo hacer es intentar que el equipo haga más cosas para hacer gol, con uno o dos porteros, con los que tenga el rival. Las imágenes, no solo de este día, hablan por sí solas”. Son palabras del entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, después de que el árbitro no señalase un claro penalti por mano del central del Racing de Ferrol Yeferson Quintana, una acción que además hubiese provocado la expulsión del zaguero verde. Es la queja más visible, pero no la única y no sólo por el encuentro del pasado sábado en Riazor.

Ante el Racing, en el Dépor tampoco entendieron el criterio para sacar las tarjetas amarillas en el primer tiempo. En treinta minutos, Calavera, Héctor y Miku ya estaban amonestados. También vio la amarilla el mismo Borja Jiménez por protestar desde el área técnica. “Buscan protagonismo y no lo entiendo. No puede ser parar tantas veces el partido, que no se juegue nada, amarillas que condicionan un montón... no hay que hablar de los árbitros y no es excusa y teníamos que haber dado más para ganar, pero lo que no puede ser es que sean tan protagonista en un partido de fútbol”, indica un Calavera que no está de acuerdo en su tarjeta y reconoce que eso lo condicionó el resto del encuentro.

Pero el enfado blanquiazul va más allá. Han sido más jornadas en las que entienden que han sido perjudicados. Ante el Sanse, sin ir más lejos, consideran que el colegiado permitió excesiva agresividad en los locales y que no les castigó con tarjetas. Ejemplifican esto con las faltas que recibió William, sin castigo en forma de amonestación hasta bien entrada la segunda parte.

En el vestuario no quieren utilizarlo como excusa para explicar los últimos malos resultados, ya que incluso cuando ganaban estaban sorprendidos porque hasta la jornada 18 no le señalaron ninguna pena máxima y sí hubo acciones que podían haber terminado en los once metros, como un empujón a Bergantiños en el duelo ante el filial del Athletic de Bilbao en Riazor