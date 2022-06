Las palabras de Couceiro y Borja Jiménez sobre su futuro

El presidente del Deportivo de la Coruña, Antonio Couceiro, compareció en la sala de prensa del estadio de Riazor, nada más finalizar el encuentro del ascenso frustrado del equipo blanquiazul, garantizó el respaldo de ABANCA al club y dejó claro que a partir de hoy el Consejo de Administración reiniciaría el proyecto, aunque no quiso pronunciarse de forma clara sobre el futuro de Borja Jiménez. “No hemos debatido todavía estos temas. Reiniciamos nueva etapa el próximo lunes y valoraremos todo tipo de situaciones. Analizaremos con la mejor información posible las diferentes alternativas de futuro en todos los ámbitos y a partir de ahí, como digo, iniciamos una construcción que nos lleve a tener el mejor equipo posible y poder retornar cuanto antes al fútbol profesional”, declaró.

El mandatario indicó que la “ilusión” sigue siendo “máxima”. “Desde el próximo lunes retomamos nuestro trabajo. Estamos con una enorme ilusión para seguir tomando las mejores decisiones para mejorar día a día todos los aspectos del Deportivo y lograr conseguir ese objetivo irrenunciable que es la vuelta al fútbol profesional. Quiero volver a trasladar el absoluto respaldo que tenemos para seguir adelante por parte por supuesto del primer accionistas del Deportivo y convencido también de los más de 22.000 accionistas que forman parte del capital para tratar de adoptar esas mejores decisiones que nos lleven a recuperar ese nivel futbolístico que la afición y la ciudad se merece”.

En lo relativo a Borja Jiménez, el técnico estaba abatido al dar sus primeras valoraciones sobre la derrota del Deportivo. Tiene un año más de contrato, pero no quería pronunciarse sobre su futuro. “Claro que tengo muchas fuerzas, pero no es el momento después de lo que hemos pasado preguntarme si voy a seguir o no para mí no tiene ningún sentido. Yo quiero seguir, pero lo he dicho muchas veces. El Deportivo es de su gente, de todos sus socios. Aquí he estado yo, habrán estado otros entrenadores antes, habrá otros que vengan después. El que se siente en esta sala de prensa es lo de menos. Lo importante es todo lo que ha detrás del club. Aquí, como sabéis esta profesión es pasajera en todos los lados. Yo no soy el importante aquí, y si hubiéramos ascendido tampoco. Lo importante es la gente”.