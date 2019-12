Las 'elecciones' del Dépor serán el 14 de enero

El Deportivo tendrá nuevo presidente el 14 de enero. El club blanquiazul hizo pública la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que terminará con la etapa de Paco Zas y su Consejo de Administración en la Plaza de Pontevedra. A partir de ese momento, habrá un nuevo equipo directivo en la entidad herculina, que tendrá como misión principal conseguir la permanencia en Segunda División. Ahora mismo, los blanquiazules están a ocho puntos de la salvación.

Por ahora, nadie ha presentado de forma pública su candidatura. Augusto César Lendoiro sí dejó abierta la opción en caso de que hubiese consenso, aunque aclaró en EL PARTIDAZO que su idea es no volver a ser presidente pero que no podría negarse si se lo piden. En las últimas horas, Lendoiro, en los micrófonos de Radio Marca, habló de un gobierno de concentración en el que deberían estar varias personas y entidades importantes dentro del accionariado, ellas mismas o en quienes deleguen: ABANCA, principal acreedor; Tino Fernández, como uno de los dos máximos accionistas; Estrella Galicia, Fernando Vidal, alguien de la Federación de Peñas y el mismo Lendoiro. "No me puedo escapar de eso si quieren contar conmigo".

De todos modos, son muchas las voces que piden que, aunque el nuevo presidente tome posesión en la Junta del 14 de enero, los movimientos del mercado de fichajes de invierno, que se abre el día 1, no se retrasen hasta la llegada del nuevo equipo de gobierno. Se piden que haya un pacto entre las partes para que los nuevos futbolistas que tengan que reforzar el plantel aterricen lo antes posible.

La semana que viene, antes de las 'elecciones', habrá otra Junta de Accionistas donde se someterá a votación las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de la actual