Las cuentas del Deportivo

El Racing ganó 1-0 en A Malata al Guijuelo y disputó el segundo de los partidos que tenía aplazado por los positivos por coronavirus que tuvo el conjunto departamental. Con este encuentro, la clasificación se ha puesto al día y todos están en las mismas condiciones para disputar la última jornada de la primera fase, el domingo a las doce de la mañana en horario unificado. En el caso del Dépor, recibiendo al Zamora en Riazor.

Tras una semana pendiente de lo que hacía el Racing, Rubén de la Barrera ya sabe exactamente cuáles son las cuentas para clasificarse entre los tres primeros y seguir soñando con el ascenso

VICTORIA

Si el Dépor gana al Zamora, le vale o que Unionistas pierda en su casa contra el Racing o que el Celta B no logre el triunfo en O Vao ante el Coruxo. Cualquiera de esas dos opciones mete a los coruñeses entre los tres primeros. Los empates a 29 les benefician: a Unionistas le gana el golaveraje y en el triple añadiendo al Racing el orden sería Dépor, Racing, Unionistas. De hecho, si los ferrolanos vencen en Salamanca y el Celta B tropieza en O Vao, pasan los dos equipos de la provincia de A Coruña con el Zamora, único clasificado de forma matemática antes de la disputa del último partido.

EMPATE

Hay opciones pero son complicadas porque tienen que darse varios resultados. El Dépor haría 27 puntos y solo se mete si pierde el Celta B y el Racing y no gana el Compostela. Y es que el único empate a 27 que favorece a los de Rubén de la Barrera es con el filial celeste, al que le tiene ganando el golaveraje particular (1-2 en Riazor y 0-3 en Barreiro). El resto de igualadas perjudica a los blanquiazules:

triple empate con Celta B y Compostela: el orden sería Compostela, Celta B y Deportivo

triple empate con Celta B y Racing: el orden sería Racing, Celta B y Deportivo

Cuádruple empate con Celta B, Racing y Compostela: el orden sería Racing, Compostela, Deportivo y Celta B.

DERROTA

No hay opciones