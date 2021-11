Las cuentas de Borja Jiménez para el ascenso del Deportivo

Suele comentar Borja Jiménez durante las ruedas de prensa que lo importante es acercarse a la puntuación que ellos consideran que será necesaria para el que el Deportivo pelee por el ascenso. El técnico hizo la siguiente reflexión sobre las cuentas qué hace: “No lo voy a decir, que igual luego me quedo corto o no nos da… Todo lo que sea llegar cercanos a setenta, ahí estarán las cuentas por cómo está transcurriendo la competición. Recuerdo el año de la Cultural que se fueron a ochenta, pero eso no es lo normal. Creo que se irá a una puntuación larga, pero no tan larga como esa”, indicó el preparador blanquiazul.

Borja también elogió a su rival del domingo, el Rayo Majadahonda. El equipo madrileño tiene sólo tres puntos menos que el Dépor: “Ellos tienen jugadores que están dando un nivel muy alto, que han tenido situaciones de Segunda... tienen un muy buen equipo y por eso están arriba. En su casa, hasta el día del Racing, había sido muy potente. Tiene capacidad de atacar espacios y jugadores por fuera con desequilibrio y llegan con mucha gente al remate. Será complicado y visitamos a uno de los rivales que van a pelear por estar arriba con nosotros”. El Dépor llega líder al encuentro: “ganar siempre ayuda a ser más valiente y que te atreves a hacer más cosas. Nuestra labor como entrenador es que lo hagan ganando y perdiendo. Estamos contento pero en cualquier momento podemos perder o empatar. Ahora mismo, estamos muy bien posicionados pero lo importante es llegar bien”

Como siempre, habrá aficionados deportivistas en las gradas del Cerro del Espino. Habrá alrededor de un millar: “El tema de la afición es algo muy comentado. Es un fenómeno sociológico que se debería de estudiar, el compromiso de la afición en la tercera categoría. No es normal, es digno de alabar. No deja de llenarme de satisfacción. Es el mayor patrimonio que tiene el club y hay que cuidarlo. Nosotros tenemos que defender el escudo a muerte”