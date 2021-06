Lara: “Me voy con el vacío de no haber logrado el objetivo”

José Lara ha querido despedirse de la afición del Deportivo de La Coruña a través de las redes sociales, una vez finalizado su contrato de cesión. “Queridos deportivistas, como todos sabéis, termina mi cesión, en la cual siempre he dado todo de mí por este escudo. Hemos luchado, sufrido y esforzado día a día por un objetivo que finalmente no se ha podido conseguir. Me voy con el vacío de no haberlo logrado porque como dije desde el primer día que llegué a la ciudad, mi implicación, ambición e ilusión era máxima”, escribió el centrocampista, llegado al Dépor el verano pasado desde el filial del Sevilla.

A sus 21 años, el futbolista hispalense asegura que deja el cuadro herculino muy agradecido. “Solo me quedan palabras de agradecimiento para el Deportivo y todas las personas que conforman este gran club, por el trato recibido desde el primer momento, por darme la oportunidad de crecer y hacerme sentir como un deportivista más”.

El centrocampista, que participó en 22 partidos de Liga con el conjunto blanquiazul y anotó dos goles, se marcha convencido de que el club coruñés regresará al fútbol profesional. “Os deseo mucha suerte para la próxima temporada. No me cabe la menor duda de que volveréis donde merecéis”, finaliza.