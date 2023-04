Lapeña: “Son los partidos en los que no puedes fallar”

Adrián Lapeña anima a superar los problemas de falta de confianza que, considera, le están afectando al Deportivo de La Coruña en sus encuentros a domicilio. “Tampoco queremos que se convierta esto en: 'vamos a jugar fuera, hay que volverse locos'. Como dice el míster, habrá que tocar algo, pero seguramente en relación con el rival que tenemos delante, porque tendremos que ajustar para intentar que su potencial se vea reducido y nosotros tener opciones de ganar el partido. Por lo tanto, tenemos que poner los cinco sentidos en este partido. Tenemos que hacer las cosas casi a la perfección porque son los partidos en los que no puedes fallar y, si tú ganas y sumas de tres, a alguno le vas a recortar puntos y, cuantos más sean, mucho mejor”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El central habló de los puntos fuertes del Racing de Ferrol: “Un equipo que se junta muy bien, que deja muy poquitos espacios. Tiene un gran potencial sobre todo en sus bandas, tanto Héber como Carlos son jugadores que atacan muy rápido y les llevan muy fácil a campo contrario y también son un rival que a pelota parada tienen mucho potencial y mucho peligro. Por lo tanto, creo que tienen ese tipo de jugadores que te pueden decantar el partido”.

A la hora de analizar las diferencias del Dépor en casa y a domicilio, Adrián Lapeña tiene claro que todo pasa por la cabeza: “Es ya un tema emocional. Por eso digo que probablemente cuando se nos dan situaciones que no nos esperamos en el partido o no nos gustan, creo que entramos en un bucle de no saber gestionarnos ya por el contexto que estamos generando de incapacidad de ganar los partidos fuera de casa. Tenemos que tratar de gestionar esas pensamientos internos que tenemos porque si no al final va a ser muy difícil que ante situaciones que se nos pongan adversas, poder dales la vuelta como hicimos le otro día en Riazor. Tenemos que trasladarlo también a los partidos fuera de casa porque creo que es fundamental si queremos llevarnos el campeonato”.