Lapeña, sobre Óscar Cano: “Le gusta defender desde la pelota”

Óscar Cano va poco a poco introduciendo su método de trabajo. El nuevo entrenador del Deportivo tan sólo tuvo cuatro sesiones antes del estreno contra el Linares. Esta semana está siendo completa para pensar en el duelo del domingo frente al Real Madrid Castilla. El técnico tiene la suerte de haber coincidido con algunos jugadores de la plantilla en anteriores etapas. Con Isi Gómez y Gorka en el Badajoz, Raúl en el Melilla y Rubén Díez y Lapeña en el Castellón. El central explica la filosofía y el método de Cano: “Le gusta tener la pelota y ser vertical. Le gusta defender desde la pelota. Le gusta tener equipos que sean dominadores y jueguen en campo rival pero que estén ordenados para una posible pérdida”. “La semana se está llevando con tranquilidad. Estamos trabajando conceptos que quiere el míster, muchos partiditos para ir metiendo en la cabeza lo que el quiere”

El Dépor no ha empezado la temporada como todo el mundo deseaba y es quinto a siete puntos del líder, el Racing de Ferrol. Hay críticas, palabras que no son ajenas al vestuario: “Lo llevo con tranquilidad. Si es verdad que cuando las cosas no salen como quieres te lleva la precipitación. Quizá sea el error, de hacer las cosas más rápidos pensando que iban a salir mejor. No pensar que por hacer las cosas más rápidos iban a salir mejor. Ese fue quizá otro fallo”

ENFERMERÍA

Granero se ha lesionado en el gemelo de la pierna izquierda y no está disponible para Valdebebas. Isi Gómez evoluciona bien y tiene opciones de poder viajar a Madrid. Narro sigue entrenándose con una máscara por la operación de la semana pasada de una fractura en los huesos propios de la nariz y apunta a ser alta. En cuanto a Trilli, habrá que ir viendo día a día cómo evoluciona de las molestias en el psoas que le han impedido jugar en los últimos partidos.