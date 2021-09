Lapeña: “La clave es la generosidad de todos”

Todo es positivo en el Deportivo. Los blanquiazules han empezado de forma inmejorable la temporada y cualquier estadística que mires lo corrobora. Tres victorias en tres jornadas, nueve puntos de nueve, nueve goles a favor y ninguno en contra. Es el único equipo de la Primera RFEF que ha ganado todos sus partidos. Sin embargo, en el vestuario no entra ningún tipo de euforia. Esto no ha hecho más que empezar y queda toda la temporada por delante. “Ninguno se está subiendo por las nubes. Esto es muy largo. Los momentos malos van a venir y hay que llevarlo con naturalidad. No podemos subirnos a las nubes ni pensar que esto será un camino de rosas”, indica Adrián Lapeña, que se ha ganado el sitio como central titular. El zaguero analiza las razones de los buenos resultados, destacando, por encima de todo, al bloque: “La clave es la generosidad de todo el equipo, tanto para atacar como para defender. Juegue quien juegue lo hace de manera fantástica. Tenemos que seguir así”

BAJA DE JAIME

El defensa sintió molestias en el calentamiento del duelo en Calahorra y tuvo que dejar su sitio a Pablo Trigueros. Las pruebas han determinado que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha y estará dos o tres semanas de baja.

El Deportivo recibe el sábado en Riazor al Badajoz a partir de las 19 horas. Los extremeños suman siete puntos, tampoco conocen la derrota ni han encajado ningún gol. Riazor podrá tener unas 20.000 personas en las gradas. Lapeña agradece el apoyo de la gente: “Tenemos que agradecer lo que hacen por nosotros. Gran parte del éxito es por ellos. Te sientes arropado y ayuda”. Además, el cuadro gallego ya conoce los horarios de las próximas jornadas

J5: Unionistas-Deportivo. Domingo, 26/9 a las 12 horas

J6: Deportivo-SD Logroñés. Viernes, 1/10 a las 21 horas

J7: Real Unión-Deportivo. Sábado, 9/10 a las 17 horas

J8: Deportivo-San Sebastián de los Reyes. Sábado 16/10 a las 19 horas