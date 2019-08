Koné: "No salimos con las ganas que el partido imponía"

"No salimos con las ganas que el partido imponía. Somos el Dépor y teníamos que dar otra cara. La imagen que dimos me preocupa". Estas duras palabras son de Koné, el delantero centro titular en las dos primeras jornadas de liga. El marfileño no ocultó su malestar con las sensaciones que dieron los blanquiazules en Huesca, donde perdieron 3-1 en un choque en donde fue ampliamente superado por el rival

Koné, autor de un gol en el estreno contra el Oviedo en Riazor, también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad: "Esto acaba de empezar. Estamos en la jornada 2".

La delantera está siendo una de las parcelas con más competencia. Él lleva un gol, Christian Santos dos y Longo ha llegado con la vitola de ser un hombre importante en el proyecto. "Hay muy buena competencia arriba y eso es bueno para que crezcamos todos", indicó el exjugador del Racing de Santander.

Hasta ahora, Anquela ha optado por situar a un media punta por detrás de Koné. Ha sido Aketxe el encargado de ocupar esa demarcación. El técnico sí ha situado a dos delanteros más claros en algunas ocasiones, cuando iban perdiendo en El Alcoraz o tras el empate del Oviedo. Koné no ve nada mal tener compañia: "Cuando el equipo juega en largo es mejor para mi tener otro al lado".

La plantilla regresará mañana a los entrenamientos desde las diez en Abegondo.

Por otra parte, Peru Nolakoain ha recibido el alta médica después de la operación de apendicitis del pasado domingo en Huesca.