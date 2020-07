Koné ya no firmó la reducción salarial durante el confinamiento

Koné ya no es jugador del Deportivo. El atacante comunicó que había tomado la decisión de no seguir en el club más allá del 30 de junio. Es la fecha de la finalización de la cesión procedente del Leganés y el jugador no quiso jugar en el mes de julio. El Leganés no ponía impedimentos y la decisión fue del futbolista. De hecho, Sabin Merino también está cedido por el conjunto pepinero y se mantiene en la plantilla.

En el club causó cierta sorpresa está decisión de Koné. Pensaban que se quedaría hasta el final de la temporada. El técnico del cuadro blanquiazul, Fernando Vázquez, explicó los motivos que le dio el delantero: “Considera que tiene que ver con el aspecto deportivo porque no está jugando lo que el cree que debería jugar”.

De todos modos, la relación entre el jugador y el club no era la mejor. El marfileño fue el único miembro de la plantilla que no firmó la reducción salarial que acordaron los dirigentes y los jugadores durante el parón por el coronavirus y que evitó un ERTE en el resto de empleados de la entidad. El acuerdo suponía la pérdida del 17,5 % de la ficha en caso de que no se hubiese reanudado la liga y del cinco por ciento si se volvía a jugar, como ha sido el caso. Sus compañeros están sufriendo esa reducción salarial, un documento que no firmó Koné. A pesar de esto, se pensaba que se podía encauzar la situación, pero, finalmente, no ha podido ser y deja la disciplina blanquiazul. El jugador se despidió en redes sociales: “No es el final soñado, pero las cosas no acaban siempre como a todos nos gustaría. Después de pensarlo mucho tras una conversación con el entrenador en la que expusimos nuestra opinión sobre la situación tomé la que creo que es la mejor decisión posible aunque ha sido muy difícil”

Además de esta ausencia, Fernando Vázquez no podrá contar en los últimos partidos con Uche Agbo. El pivote se tuvo que retirar lesionado ante el Tenerife por culpa de un problema en la rodilla. Está pendiente de que le realicen pruebas médicas, pero en el club creen que, por muy poco que sea la dolencia, no le dará tiempo a regresar. Quedan sólo cinco jornadas de Liga, que se disputarán en dos semanas y media, por lo que los plazos son muy justos.