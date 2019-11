Koné: "Es cierto que hay mejoría”

Mamadou Koné confía en sumar los tres puntos el sábado ante el Extremadura, después de encadenar catorce jornadas sin conocer la victoria. “Es cierto que hay mejoría. En las últimas jornadas, el equipo está mejorando mucho y estamos jugando un poco mejor a los anteriores partidos. Hay que seguir así y, con un poco más de suerte, vamos a salir de ahí”, señaló esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo, después de recoger el premio al Mejor Jugador Estrella Galicia del mes de octubre.

El delantero costamarfileño reconoció que la mala racha de resultados tan larga hace que el nivel de confianza de la plantilla baje. “Cuando vienes al Dépor, sabes que si no eres bueno, el Dépor no te va a fichar. Cuando estás en esta situación, es verdad que dudas un poco porque jornada tras jornada, no ganamos y vas dudando un poco. Pero solo nos falta ganar un partido para que todo eso vaya adelante”, declaró.

Con respecto a la visita al Extremadura, el atacante blanquiazul espera también que el equipo coruñés consiga adelantarse en el marcador antes que su rival para tener el partido de cara. “El equipo está un poco jodido porque cuando empezamos los partidos, nada más empezar, la primera falta que hacemos, el equipo contrario nos mete gol y nos venimos un poco abajo. Creo que nos falta ir ganando en un partido, coger esa confianza para seguir adelante”, finalizó.