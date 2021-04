Keko, sobre el Marino-Deportivo: “Ganar sería meter pie y medio en la Pro”

El Deportivo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el tercero, el Numancia, a falta de tres jornadas para el final. Si logra el triunfo en Luanco, el equipo coruñés incluso tiene opciones de sellar de forma matemática la permanencia. En el peor de los escenarios, seguiría con cuatro puntos a falta de seis por disputarse. Con estas cuentas, es lógico que Keko considere que ganando el domingo el objetivo se toca con la yema de los dedos: “Lo afrontamos con muchas ganas. El vestuario tiene ganas de lograr el objetivo de esa segunda fase. Sería meter pie y medio en la Segunda B Pro”.

La semana está marcada por cómo estará el césped de Miramar. Es natural pero el madrileño sí cree que puede influir en el tipo de encuentro: “Si te digo la verdad no tengo ni idea de las circunstancias. Sí nos hann dicho que se parece al del Coruxo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es un partido de fútbol y confiamos en que, por fin, en un campo difícil poder sacar un buen resultado. Será un partido dificil. Ellos nos van a estar de vacaciones, ni mucho menos. Por lo que están comentado, el campo no estará en las mejores condiciones. Aquí nos costó encontrar espacios entre líneas. Todas las acciones serán importantes: segundas jugadas, balón parado... es importante para llevarte tu el balón y no el rival”

FUTURO

Durante esta semana, han sido varios los jugadores a los que se le ha preguntado por su futuro. Keko tiene contrato, pero no sabe qué pasará en verano: “A día de hoy, no he podido reflexionar. No creo que el club tenga todavía claro el proyecto del año que viene porque todavía no sabe la categoría. Tengo tres años y estoy a gusto y contento”.

Miku, en una entrevista en DEPORTES COPE CORUÑA, también mostró su predisposición a seguir, aunque en su caso termina su vinculación el 30 de junio