Keko Gontán ultima su recuperación

Keko Gontán podría ser una de las grandes novedades en la lista de convocados de Rubén de la Barrera de cara al partido contra Unionistas. El atacante está en la parte final de la recuperación de una rotura de fibras en el sóleo y ya ha empezado a realizar algunas tareas con el grupo. De todos modos, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días y cómo asimila la carga de trabajo para saber si está en condiciones de regresar.

Keko se lesionó el 22 de noviembre en el encuentro contra el Guijuelo. Reapareció en la Copa del Rey ante el Alavés el día de Reyes, pero sufrió una recaída y ya no pudo participar en el duelo de Zamora. Viajó y se probó en el césped del estadio Ruta de la Plata, pero sus sensaciones no fueron buenas y las pruebas posteriores determinaron una nueva rotura.

El regreso del atacante sería una excelente noticia para el técnico porque Keko estaba siendo el futbolista más desequilibrante del equipo. Gran parte de las acciones ofensivas de los blanquiazules salían de su botas y en la idea de juego de Rubén de la Barrera tener hombres con esa capacidad de irse en el uno contra uno serán fundamentales.

RAÍ YA ES UNO MÁS

El nuevo fichaje trabajó con normalidad y apunta a debutar el domingo frente a Unionistas en Riazor. Raí llega libre tras rescindir contrato con el Zaragoza. Brasileño de 22 años, ocupa la licencia sub 23 que había libre en la plantilla. Juega de extremo, es diestro y conoce la Segunda B después de su paso por el Ibiza, con el que llegó a jugar el play off de ascenso a Segunda la pasada campaña. A partir de ahora, si el club quiere seguir reforzando al equipo, tendrá que llegar negociar la salida de algún jugador para poder liberar fichas.