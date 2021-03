Keko aparece en el momento decisivo

Keko Gontán se quedó en el Deportivo para ser importante, para ser uno de los futbolistas llamados a marcar la diferencia. Empezó jugando, pero la lesión que se produjo en el campo del Guijuelo marcó un antes y un después en la temporada. Desde ese 22 de noviembre, el madrileño no ha tenido continuidad y el equipo lo ha notado. Ahora vuelve a sentirse bien desde el punto de vista físico y ha sido uno de los grandes protagonistas de las victorias contra el Pontevedra y el Celta B: ante los granates, en Riazor, marcó un golazo con la izquierda que le dio los tres puntos a los blanquiazules; en Barreiro, puso el centro del 0-1 y provocó el penalti que supuso el 0-2. “Físicamente, gracias a Dios y toco madera, no tengo ningún problema y puedo entrenar bien y competir con normalidad y esto te da tranquilidad en el día a día. Te iba a decir tranquilo, pero en esta situación, tranquilo no está nadie”.

El Deportivo ha llegado vivo a la última jornada. Tiene que ganar al Zamora el domingo 28 de marzo a las doce de la mañana en Riazor y que o Unionistas pierda o que el Celta B no gane en Coruxo. Keko tiene confianza en poder clasificarse entre los tres primeros y seguir soñando con el ascenso: “Tengo bastante fe porque si no no me levantaría de la cama. La fe es la que te hace moverte. Estamos 'jodidos' porque no dependemos de nosotros y cuando uno no depende de sí mismo eso te da sensación de vulnerabilidad. Si ganamos al Zamora todo puede pasar. Si no ganamos, no hay negocio”.

Los coruñeses se medirán al único equipo que ya está metido en la zona de privilegio. Llegará a Riazor con los deberes hechos pero Keko no cree que esto les pueda provocar relajación: “Me gustaría pensar que inconscientemente bajarán el pistón, pero me pongo en su lugar y vengo a jugar el partido a Riazor, el partido que puede ser el más bonito del año por el estadio y el club contra el que juego, y además los tres puntos me pueden dar un plus para jugar el play off a Segunda, creo que van a apretar más si cabe”