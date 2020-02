Keko admite que en Málaga hay miedo a la desaparición

Keko Gontán fue uno de los últimos fichajes en llegar al Deportivo en el mercado de invierno. El extremo rescindió su contrato con el Málaga para firmar en A Coruña por lo que resta de temporada y dos más. En la capital de la Costa del Sol la situación es límite y el futbolista reconoce que una posible desaparición del club es algo sobre lo que se habla allí: “Sí, obviamente cuando estaba allí sí que había ese temor, aunque los jugadores no teníamos la información real”, indicó en su presentación como nuevo jugador del cuadro gallego.

Richard Barral buscaba un hombre de banda y encontró la opción de Keko y no lo pensó. Su incorporación estaba hecha a falta de la firma del jeque, algo que retrasó el anunció oficial: “Todo surgió en los últimos días de mercado, el 29 o 30 de enero porque al principio la operación era inviable. Luego empezaron a cuadrar las cosas. Con el jeque nunca se sabe. No voy a decir que sea caprichoso. Toma las decisiones sin consultar a nadie y tenía ese temor de que no aceptara porque el me apreciaba bastante”.

Gontán llega a Riazor con el objetivo de recuperar su mejor nivel, ese que dio, sobre todo, en las filas del Eibar: “Vengo con ilusión para sacar al mejor Keko”.

El extremo y sus compañeros siguen preparando el partido del domingo en Santo Domingo ante el Alcorcón. Fernando Vázquez deberá buscar un sustituto para Sabin Merino, que se lesionó ante Las Palmas y no estará disponible para el técnico gallego. Beauvue se perfila como el delantero del conjunto blanquiazul. Además, Vázquez ya podrá contar con David Simón, que ha recibido el alta médica después de superar la operación de pubis a la que fue sometido en el mes de noviembre en Oporto.