El Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña retoma el Caso Fuenlabrada

El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha alzado la suspensión del procedimiento en relación al desplazamiento del Fuenlabrada a A Coruña para disputar un partido de LaLiga SmartBank contra el Deportivo el pasado mes de julio, según explica el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en un comunicado.

La causa estaba suspendida porque la jueza que la llevaba era socia del Deportivo de La Coruña, según explicaron a Efe fuentes jurídicas

La decisión del Juzgado coruñés de reanudar la causa se produce después de que la Audiencia Provincial confirmara que «no existen motivos para que la magistrada se abstenga en esta investigación», apunta el TSXG).

Además, se ha notificado este martes una providencia por la que la jueza acuerda, a petición de LaLiga, solicitar un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial del juzgado coruñés para instruir la causa, entre otras cuestiones.

En la providencia, la magistrada informa a las partes de que ya se han recibido los informes que fueron solicitados a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de A Coruña.

El Juzgado investiga si LaLiga, su presidente, Javier Tebas, el Fuenlabrada y su dirigente, Jonathan Praena pudieron cometer delito alguno en el viaje del equipo madrileño a Galicia con positivos de coronavirus en la plantilla para disputar el último encuentro de la temporada pasada ante el Deportivo en Riazor

El encuentro fue aplazado, no así el resto de la jornada, que tenía que haberse disputado en horario unificado, y el Deportivo, que no dependía de sí mismo para salvarse, descendió aquel día a Segunda B sin haber podido jugar.

La RFEF quiere personarse

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, habló del Caso Fuenlabrada en su visita a Galicia el pasado mes de noviembre y anunció que la RFEF se personará en la causa judicial abierta en la ciudad por el viaje del equipo madrileño: “Aprovecharé para ver cómo está y ver si se nos permite porque nosotros nos vamos a personar en el momento en que podamos y pediremos las máximas responsabilidades por decisiones que tienen que tener consecuencias a nivel judicial y a nivel administrativo”.

Rubiales considera que el viaje nunca debió realizarse y acusó a Tebas y al Fuenlabrada de no decir nada en los días previos sobre los positivos que se fueron dando en el club: “Se ocultó a la Federación y al CSD lo que ya conocían el Fuenlabrada y la propia Liga, y eso está quedando impune y nosotros entendemos que no puede quedar impune”. El presidente de la Federación sigue diciendo que la propuesta de suspender sólo el Dépor-Fuenlabrada y no toda la última jornada, que tenía horario unificado, parte de Javier Tebas que además tenía mucha más información que la Federación y el CSD:“Un rato antes de que los jugadores saliesen para el campo, recibimos una llamada de la Liga y del CSD, pero un día antes hubo contagios y ni aquí en Coruña, ni en el CSD ni en la Federación tuvimos información ni pudimos participar en la decisión de que se viajara o no se viajara”.