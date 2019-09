Julio Álvarez: “Creo que en el Depor están dando demasiados tumbos”

El coruñés Julio Álvarez y excanterano blanquiazul ejerce actualmente de segundo entrenador de la Ponferradina y militó durante varias temporadas en el rival del Deportivo de esta noche, el Numancia. Fue el protagonista de Deportes Cope Coruña y analizó sin tapujos el momento actual que atraviesa el club deportivista. “Mi quinta, la del 81 y unos pocos años antes y después, vivimos la era del SuperDepor y cuando compitió con los mejores y yo que he estado en muchos equipos, si me tengo que quedar con dos equipos de ciudad de fútbol, me quedo con el Murcia y el Dépor por lo que yo vivo en la ciudad, de la gente y de las posibilidades que tiene esa ciudad como club de fútbol. Y las dos me da un poco de tristeza ver que han perdido un poco la sintonía deportiva para que la energía entre la gente y el club funcione. Creo que ahora mismo no están en sintonía, no funciona el proyecto o no están dando con la tecla adecuada y les está costando. Desde mi punto de vista y esto es una opinión personal, creo que han cambiado el criterio de los primeros años. Ahora tienen un proyecto distinto al que yo vi el año pasado y eso puede dar resultado o no. Pero es cierto que creo que han perdido un poco el criterio deportivo a seguir, la idea de vamos a muerte con esto, creo que están dando demasiados tumbos, pero también reconozco que no es fácil porque es un club histórico, que tiene presión y no es fácil el día a día con esa presión de que hay que ascender. Eso reconozco que hace mucho daño en las mentes de los trabajadores y los futbolistas”, explicó el exfutbolista.

Julio Álvarez prevé una temporada difícil para los deportivistas. “A mí la experiencia me dice dos cosas. Cuando pasa una situación deportiva como la que les pasó a ellos en este último play off, la energía cambia 360 grados y muchas veces cambia a favor y otras no tanto a favor. Creo que se ha perdido esa energía, por el varapalo tan grande de Mallorca, que ahora mismo están en otra situación y ser capaz de aceptar esa realidad es muy complicado. Y creo que están en esa energía revuelta en la que entre aficionados, cuerpo técnico, jugadores y club no están alineados. Y al no estar alineada esa energía, es muy complicado que los resultados y que todo vaya a favor. Desde mi punto de vista y humilde opinión, me parece que van a tener un año muy complicado y esto no quiere decir que en la jornada 6 se vaya a saber lo que va a pasar, y ojalá ascienden y queden campeones, pero me parece que tienen por delante un año difícil”, comentó en la entrevista concedida a Deportes Cope Coruña.

“Me sorprendió el fichaje de Anquela”

“Sí me sorprendió, porque yo creo que hay otros perfiles de entrenador para clubes que quieren ascender que no eran el prototipo de Anquela. Yo llevo muchos años en el fútbol y sí me sorprendió porque creo que el Dépor tenía más imagen y más curriculum como equipo como para darle el equipo a Anquela en este momento. Sí que es cierto que a Anquela lo veo en un momento como el de ahora que hay que apretar, que este club necesita que vayamos todos en el mismo barco, lo veo muy preparado y lo ha demostrado y ha hecho de clubes humildes equipos que corren y creo que el perfil de futbolistas del Dépor Anquela los puede entender muy bien. Pero en su día cuando cambiaron el proyecto y cambiaron a esta segunda temporada, que tiene muchos conceptos y criterios diferentes, a lo mejor la gente pensaba que iba a venir un entrenador de más nombre. Yo me llevé una alegría personalmente, pero sí que me sorprendió. También considero que un entrenador con hambre, es más importante que a lo mejor uno que piense que va a pasearse con el Dépor cuando a lo mejor no tienes las herramientas de años atrás”.

Julio Álvarez coincidió con Anquela en las filas del Numancia y también tuvo ocasión de charlar con él, con motivo del encuentro amistoso de pretemporada entre el Deportivo y la Ponferradina. “Coincidimos en pretemporada en el partido y me estuvo diciendo que le faltaban jugadores, que había temas un poco enquistados como lo del Rolan. Lo típico de todos los clubes, a nosotros también nos pasa, pero el míster está ante la oportunidad creo más bonita de su carrera, que la gente no piense que él no quiere hacerlo lo mejor posible y no es tampoco una persona que vaya a buscar excusas. Va a trabajar, a exigir a los jugadores, estar a tope, es una persona de fútbol y él está haciendo todo lo posible y más por encontrar soluciones y resultados”.