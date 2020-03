“Jugar a puerta cerrada no tendría ningún sentido”

Hay más incertidumbres que certezas en todo lo que se habla sobre el futuro de las competiciones deportivas, entre ellas las de fútbol. Aunque las diferentes organizaciones, sindicatos y Ligas están trabajando y estudiando distintos escenarios, predecir cuándo podrán volver a disputarse partidos es una incógnita imposible de resolver en estos momentos. Pero más allá de las fechas, también existen otros debates sobre el regreso del fútbol. ¿Debe volver cuanto antes aunque sea a puerta cerrada o se debe esperar a que puedan entrar los aficionados? Son cuestiones que también se deberán responder en las próximas semanas o meses. Hay argumentos a favor y en contra de ambas posturas. Desde el punto de vista de los inquilinos de las gradas, Luis Fernández, presidente de la Federación de Peñas del Deportivo, tiene claro que la hinchada es una de las grandes razones de ser de los equipos y que debe estar en los campos: “Se debe reanudar cuando todo esto haya pasado. No entiendo un partido de fútbol sin aficionados. Jugar a puerta cerrada no tendría ningún tipo de sentido. Los clubs sin los aficionados no son nada. No tendría lógica. No contemplamos otra cosa que no sea que los estadios luzcan con sus aficionados y que puedan disfrutar con sus equipos”.

Es posible que para poder cumplir con esto la liga aún deba retrasar su regreso. Habrá que esperar a la decisión que tomen las autoridades sanitarias sobre las concentraciones de gente como pasa en los partidos. En ese sentido, Luis no vería inconveniente en adaptar los que resta del calendario de la actual campaña (en el caso de la Segunda División, once jornadas más el play off de ascenso a Primera) e incluso el del próximo curso: “Creo que la liga hay que terminarla. Si no se puede empezar en mayo, pues se empieza en junio y habrá que alargarla a julio. Aunque jugando dos partidos por semana se pueden acortar plazo. Hay maneras de alargar la liga y, en su defecto, jugar dos partidos entre semana hasta que se recuperen las fechas”.

La FIFA, según informó la agencia EFE, está abierta a modificar los calendarios y buscar soluciones a la situación contractual de los jugadores que terminan contrato el 30 de junio para que se pueda jugar, si es necesario, durante el mes de julio y poder terminar la temporada 2019-2020.