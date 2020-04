“Jugar cada 48 horas es imposible”

La Liga de Fútbol Profesional ha enviado un protocolo de actuación a los clubs para cuando se pueda ir regresando a los entrenamiento. Desde la institución que preside Javier Tebas se hace una serie de recomendaciones sobre aislamiento de jugadores para evitar contagios, medidas para proteger a todas las personas relacionadas con el primer equipo, una vuelta al trabajo escalonada... son una serie de actuaciones con las que la LFP quiere intentar que se puedan jugar las jornadas que faltan en Primera y Segunda División (el protocolo se puede consultar en la web de COPE). De todos modos, es un borrador que no resuelve todas las incógnitas, porque actualmente hay más preguntas que respuestas, más incertidumbres que certezas. Manuel Pombo, preparador físico del Deportivo, reconoce que conoce el protocolo pero admite que dista mucho de ser la solución a todos los problemas: “Es un borrador, y como borrador que es, son pautas e ideas que no sabemos si se pueden llevar a la práctica y si pueden ser eficaces. Algunas se ve que son más reales y otras se observan que puede ser difícil que se puedan llevar a la práctica”.

El ayudante de Fernando Vázquez está pendiente de todos los jugadores, de los entrenamientos que tienen diseñados para intentar perder la forma lo menos posible. De todos modos, advierte de la necesidad que un tiempo desde el regreso a la ciudad deportiva hasta la vuelta a la competición oficial: “Aunque no tenemos datos, yo planteé que con 20 días estaríamos en un nivel inicial, pero si hablamos de periodos ideales iría a 30 o 40 días para cumplir un ciclo de regeneración celular para poder limpiar esa fatiga de esa mini pretemporada que haríamos”. Habrá que concentrar mucho el calendario para que en Segunda, por ejemplo, de tiempo a disputar las once jornadas que restan y el play off de ascenso a Primera División. Pombo es consciente de eso pero tiene claro que hay límites que no se pueden traspasar. Y no lo dice sólo él, lo dicen los estudios sobre medicina del deporte: “Cada 48 horas es imposible volver a jugar al fútbol. Necesitamos 72 horas para volver a competir. Es una agresión a la salud de los profesionales”.

En temas institucionales, el Consejo de Administración no ha tomado ninguna decisión sobre aspectos económicos en los trabajadores y jugadores. Todo sigue con normalidad y la nómina del mes de marzo ya ha sido abonada: “No tenemos información de posible ERTE. Hablo todos los días con Fernando y, a día de hoy, el club trabaja perfectamente, aunque en términos virtuales”.