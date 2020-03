El jugador del Deportivo Mollejo no para un minuto

El día de Víctor Mollejo parece que tiene más de 24 horas. El jugador del Deportivo intenta hacer muchas cosas durante el confinamiento obligatorio por la crisis del coronavirus. Como todos los futbolistas de la plantilla blanquiazul, Mollejo tiene un trabajo específico diseñado por el preparador Manuel Pombo para llegar en las mejores condiciones posibles al regreso a los entrenamientos de grupo en la ciudad deportiva de Abegondo. Pero Mollejo hace muchas más cosas. A las ocho de la tarde sale a la ventana de su casa y ofrece una sesión de música a sus vecinos. Es el particular DJ del barrio, intentando hacer más llevaderas las horas a la gente que le rodea. Se pueden seguir sus sesiones a través de sus redes sociales. Pero sus actividades van en aumento. Desde hoy empieza un torneo solidario del FIFA 20 con otros jugadores sub 21. Mollejo, internacional con la selección española sub 19, se medirá en la primera ronda al jugador del Manchester City Éric García. Participan, entre otros, Dani Olmo o el centrocampista del Valencia Ferrán Torres. Al igual que ocurrió con la competición organizada el pasado fin de semana por Ibai Llanos con equipos de Primera División, todo lo recaudado irá a parar a la lucha contra el coronavirus. Otro deportivista, Peru Nolakoain, será el representante blanquiazul en el torneo que organiza el Cádiz este fin de semana, también con un objetivo solidario.

�� ¡Nuevo torneo de FIFA 20 para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus!



�� Se enfrentarán algunos futbolistas españoles sub-21



�� El torneo empieza hoy a las 18:00h#U21FIFACHALLENGE pic.twitter.com/jHar9hA7Xt — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 24, 2020

Desde su llegada a Riazor, Mollejo se ha ganando el cariño de la afición deportivista. Incluso en los peores momentos, su raza, su sacrificio y su actitud fue muy valorada por la hinchada. Llegó para jugar como atacante, pero Fernando Vázquez lo ha reconvertido en carrilero izquierdo dentro del sistema de cinco defensas que ha implantado el entrenador de Castrofeito desde su regreso al banquillo de Riazor.