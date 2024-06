Juan Vázquez (AFAC), sobre el convenio con el Deportivo: "Estamos condenados a entendernos"

La semana pasada, el Deportivo comunicó a la AFAC que dejaba sin efecto el convenio entre ambas entidades a partir del 30 de junio. El club blanquiazul hizo valer la cláusula del acuerdo en el que debía avisar con 30 días de antelación. En caso contrario, se hubiese prorrogado por dos años más.

Hablamos con Juan Vázquez, presidente de la AFAC y del Victoria

SITUACIÓN ACTUAL

Tenemos la comunicación de que el 30 de junio dan por finalizado el convenio. El viernes una reunión y hubo unidad total. Es la AFAC la interlocutora ante el Deportivo y se pide una reunión

COMUNICACIÓN

El miércoles recibo una llamada de Albert Gil diciendo que la dirección decide dar por finalizado el convenio a 30 de junio. Ese convenio decía que había que comunicarse treinta días antes de la finalización porque, en caso contrario, se prorrogaba por dos años más. En esa misma comunicación dicen estar dispuestos a negociar una nuevas condiciones

¿QUÉ PASA SI NO HAY NUEVO CONVENIO?

Tenemos una cantidad fija en base al número de equipos. No hay cantidad por jugador que fichen, que era precisamente una de las cosas que queríamos renegociar, porque no parece lógico que si al Victoria le llevan cinco niños, no le compense nada de otro con una estructura similar. ¿Cómo hacíamos? El partido a beneficio del fútbol aficionado, la propia AFAC hacía una distribución de los recaudado de esos ingresos a los clubes a los que les hayan fichado jugadores esa temporada. Todo lo que sea no ingresar claro que debilita la valoración económica.

El área de captación se ha puesto en contacto con diferentes clubes para hacerles ver el interés en ciertos jugadores. ¿Manera de hacerlo? Sí hay, pero nosotros estamos ante un escenario en el que queremos saber a ciencia cierta la pretensión del club

OPTIMISTA

Siempre soy optimista. No creo que el Dépor se vaya a tirar un tiro en el pie. Al final, si es verdad que la filosofía y el futuro lo basan en la base, mal empezamos. Si empiezas con diferencias con lo que lo es gran parte de tu vivero, estamos complicando el asunto. Tenemos que sentarnos y hablar y llegar a un entendimiento





