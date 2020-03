Juan Domínguez: “Lo que peor llevo es estar lejos de los míos”

Juan Domíguez vive en Graz (Austria) jugando en el Sturm Graz. Canterano del Deportivo, jugó siete temporadas en el primer equipo, viviendo dos ascensos de Segunda División a Primera, el segundo de ellos con Fernando Vázquez en el banquillo blanquiazul. Juan habla con DEPORTES COPE CORUÑA sobre cómo está viviendo la crisis del coronavirus desde la distancia.

Lo primero, ¿cómo estás tu?

Estoy en Austria, en Graz concretamente. El coronavirus llegó agresivo. Más de 1200 casos, que para que la gente se haga una idea es el equivalente a seis mil en España, porque es un país más pequeño.Yo de momento estoy bien, no tengo ningún síntoma y encerrado en casa como todos porque las medidas son iguales que ahí.

En España el estado de alarma se ha decretado para 15 días, aunque es probable que se alargue, ¿en Austria tenéis alguna fecha o alguna medida a mayores?

Aquí las medidas son las mismas, lo que pasa es que no hablan de fechas concretas. Las medidas son las mismas: quedarse en casa, sólo están abiertos supermercados, farmacias y gasolineras, no juntarse con otras personas a no ser que convivas con ellas, cierre de fronteras también. Todo aquel que llegue de otros países, si lo dejan pasar debe tener una justificación, y una vez que pase tiene que estar en cuarentena catorce días

A nivel futbolístico, ¿cuáles son las medidas que han tomando en la liga austríaca?

También se han cancelado los entrenamientos hasta nueva orden. Las jornadas que se suspendieron son dos, el pasado fin de semana y este. Ahora esperamos a mañana (por hoy) en la que la Federación autríaca hará un comunicado para saber que va a pasar y poder planificar en función de la decisión que tome, porque estar a medio camino no te deja ni planificarte deportivamente ni poder planificar tu vida personal, como la gente que estamos en el extranjero. En resumidas cuentas, todo parado, entrenamientos y partidos y esperando

¿Cómo haces para intentar mantener la forma?

Lo que nos dijeron es que hiciésemos ejercicio dentro de nuestras posibilidades, porque cada uno tiene una situación diferente. Yo estoy en un piso sin balcón ni jardín, otros tienen un jardín enorme. Nos dijeron que si necesitamos un plan de trabajo que lo pidamos sin problema, y si no que cada uno haga ejercicios en la medida de sus posibilidades para perder la forma lo menos posible. Perder se va a perder pero intentamos minimizarlo todo lo posible

¿Cómo es el día a día de Juan Domínguez?

La verdad es que muy ocupado, muy muy ocupado jajaj. Como todo el mundo está en sus casas, tengo muchas propuestas de juegos. Por la mañana le dedico más tiempo a las tareas de casa. Luego suelo hacer un poco de movilidad porque es cierto que ahora mismo no me estoy exigiendo mucho físicamente. Me muevo, no estoy parado, hago estiramientos y movilidad porque más que nada estoy esperando a lo que diga la Federación para planificar y también el equipo nos dará algo más específico. Luego, juegos de mesa on line con mis amigos. Netflix lo quemo, películas, series, facetime, redes sociales... no paro. No hay ningún momento del día en que esté aburrido, sentado y sin hacer nada. Dentro de lo que cabe, eso me salva un poco la situación porque si no sería insostenible. Ya es bastante difícil pero sin entretenimiento sería, buff, difícil.

¿Cómo vives todo esto en la distancia?

Mal, eso es lo peor. Saber que toda mi gente está allí, pasando la situación crítica que estamos pasando todos pero allí es más agravada. Preocupado. Anímicamente no es lo mismo estar encerrado cerca de los tuyos que aquí. También tengo la incertidumbre de las fronteras. Si se suspende aquí la Liga ver si puedo viajar a España y no quedarme aquí solo... se lleva mal. La empresa de mi padre, hace una semana o algo más, lo mandó a China a hacer un trabajo que llevan haciendo allí meses, y claro, le pilló todo eso y está en cuarentena. Y tal y como está España y China ver si puede volver, de qué manera... así que eso es lo peor, sin ninguna duda. Más que estar encerrado en casa, estar lejos de mi familia y de mi gente y saber que mi padre está en China y el resto en España pero con mucho riesgo.