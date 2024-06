Juan Copa: "El martes vamos a intentarlo todo hasta la última bola, es el ADN Liceo"

Con épica y espectáculo. Así consiguió el Liceo igualar la semifinal de la OK Liga ante el Noia este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Todo se decidirá en el quinto partido de mañana a las 20:30 horas en Sant Sadurní. Hubo que esperar a la prórroga para que los verdes se impusiera por 4-3. Esto se sumó a la victoria del viernes, también en terreno coruñés por 7-2.

El entrenador Juan Copa agradeció el apoyo del público: "Nos han dado una energía terrible y es la que nos vamos a llevar de cara al martes. Vamos a prometer que vamos a intentarlo todo hasta la última bola, lo que hace este club este ADN, para intentar meternos en la final". En esa final de la OK Liga ya está el Barça, que doblegó al Reus en el cuarto partido de la otra semifinal.

Con respecto al desarrollo del encuentro disputado este domingo en a Coruña, el técnico liceísta terminó muy satisfecho con los suyos. Se marcharon con un 2-0 a favor al descanso, pero supieron también sufrir en los momentos más delicados. "A partir de ahí el partido, play off, ya sabemos que el viernes fue un partido diferente. Ellos son un grandísimo equipo. La eliminatoria sabíamos que era segundo contra tercero y que iba a estar muy igualada. Primera parte muy buena por nuestra parte, incluso podíamos haber ido al descanso con algún resultado mayor. En la segunda, con la presión alta nos hicieron mucho daño. Se ajustaron en el marcador. Después tuvimos la paciencia suficiente, la madurez de ser muy inteligentes en la pista, de no hacer cosas que hicimos allí y no irnos del partido. Muy contentos".

Palabras del capitán

El capitán Dava Torres también habló del "ADN" especial que suele caracterizar al Liceo coruñés. "Lo que ha pasado hoy aquí es que el equipo fue capaz de remontar un 0-2 en contra, en un partido que se complicó. Cuando hablamos de ese ADN liceísta esto ejemplifica un poco todo eso".