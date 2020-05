Juan Carlos Fernández, del Básquet Coruña: "Estamos cabreados y molestos"

Juan Carlos Fernández, vicepresidente del Leyma Coruña, ha mostrado su decepción en Deportes Cope Galicia, tras la decisión de la Federación Española de Baloncesto de que no haya play off de ascenso a ACB. “Estamos cabreados y estamos molestos nosotros y supongo que los aficionados. Desde el principio intentamos seguir todo lo que nos iba marcando todo el mundo, hemos trabajado para ello. Los jugadores, cada uno viviendo en A Coruña, después de hablar con ellos, creyeron en que la liga se podría reiniciar, igual que nosotros. Les dotamos de los medios posibles, bicicletas y todo lo que pudimos en sus pisos. Cumplieron con las normas de entrenar y mantenerse en buena forma física. Estaban controlados.Nos movimos con el Ayuntamiento para conseguir instalaciones. Seguimos las normas de protocolo que nos marcó el Consejo Superior de Deportes. Se hicieron análisis y estamos decepcionados. Engañados igual no es la palabra, pero sí que pensábamos porque tanto el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, con su secretario general, nos daban a entender que preferían o entendían que se debería acabar en la pista la competición, con lo cual sí que ahí nos vimos un poco enganchados con la ilusión”, comentó el vicepresidente del club coruñés.

Por el momento, la entidad naranja está estudiando la resolución emitida por la Federación de Baloncesto, pero Juan Carlos Fernández quiso dejar clara la felicitación a todo el equipo. “Lo que podemos hacer en primer lugar es felicitar al cuerpo técnico, trabajadores del club y jugadores porque durante estos setenta días mantuvieron su trabajo lo mejor posible y su mente abierta y centrada en un objetivo. Para ellos, seguro que la decisión fue todavía más dura, porque tenían la ilusión de poder jugar y ganar tres partidos y subir a ACB. Eso, en el curriculum de un jugador, no se puede conseguir siempre”, declaró.