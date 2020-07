José Ramón Lete Lasa, Secretario Xeral para o Deporte, ve lógica una liga de 24

El Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa atendió hoy la llamada de Deportes Cope Galicia y habló sobre la posibilidad de una liga de 24 equipos la próxima temporada. “El protocolo deportivo exige que los partidos en los que se jueguen ascensos y descensos se deben disputar todos a la misma hora. Esto no se ha cumplido y alguien tendrá que dar una explicación. Por supuesto que para nosotros sería lógico y razonable esa liga de 24. Si es razonable para otros deportes, por qué no lo va a ser para el fútbol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos al margen de todo? Además, hay que dar respuestas a una situación tan excepcional como la que se ha producido, y encima parece que por un incumplimiento de los protocolos deportivos. Hay muchas federaciones deportivas que por la crisis de la pandemia, han tomado esa decisión. Esto se ha producido en competiciones como el baloncesto y el balonmano, por qué no el fútbol”, declaró Lete Lasa.