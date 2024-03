José Ángel: “Favoritos hay unos cuantos, no solo el Deportivo”

José Ángel se muestra feliz con la primera plaza alcanzada por el Deportivo de La Coruña tras la victoria ante el Lugo, pero pide cautela porque “queda muchísimo”. “He vivido una racha parecida a esta y, después de esa experiencia, lo que me dice es que hay que ser cauto y saber que cada semana cambia el panorama. Venimos de una victoria contra un grandísimo rival, pero esta semana cambia todo. Cada partido es diferente, cada rival maneja las situaciones de diferente manera y nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros mismos para seguir haciendo nuestro trabajo y seguir alargando la racha. Yo personalmente el verme primero me alegra y me da confianza obviamente, pero estoy igual de alegre que la semana pasada que no era primero. Queda tantísimo, que tampoco podemos agarrarnos a haber conseguido algo porque no hemos conseguido nada”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Una victoria este domingo contra el Nàstic le permitiría al equipo blanquiazul seguir en el liderato y con una ventaja de cuatro puntos y el 'golaverage' sobre el cuatro tarraconense, que es segundo. “Las cuentas las hacen ustedes. Aquí dentro del vestuario no se hacen cuentas. Quedan doce partidos. Si quedaran dos, todos haríamos cuentas y yo pondría la calculadora. Es verdad que es importantísimo el partido, porque jugamos contra el segundo, porque tenemos una ligerísima ventaja y, si ganamos podemos ampliarla, pero cuatro puntos faltando luego once jornadas, mi experiencia en esta categoría me dice que esa ventaja no es suficiente y que quedan muchísimos partidos y muchos puntos por jugarse”, aseguró.

Con respecto a si ve al Dépor favorito para el ascenso directo, el mediocentro andaluz declaró: “Favoritos hay unos cuantos. No solo el Dépor. El Dépor es la primera vez que se pone líder este año. Hay otros equipos que también se han puesto y también son favoritos. Tenemos una lucha de varios equipos. Quedan doce partidos, muchísimo. El primer puesto puede ir cambiando porque así lo ha demostrado toda la liga, que está siendo muy competitiva. Así que tranquilidad y vamos a intentar sacar tres puntos este fin de semana que es lo más importante”.

Estado físico de Pablo Martínez





Pablo Martínez es duda para la visita al Nàstic del domingo a las 12:00 horas. “Bien, creo que está bien. Él no ha perdido nunca la locura y la felicidad que tiene. Así que yo no sé si está mejor o peor, pero sigue siendo el mismo. No sé si estará preparado para el fin de semana, lo sabrán el míster y los médicos, pero nosotros estaríamos contentos de tenerlo de vuelta, y también contentos con el trabajo que está haciendo Barcia, que creo que está haciendo unos partidos buenísimos”.