José Ángel (Deportivo) y sus dos últimas tarjetas amarillas: "Son un poco de risa..."

José Ángel vio contra Unionistas la cuarta tarjeta amarilla del segundo ciclo, por lo que está a una de la suspensión. El centrocampista es un fijo en el once de Idiakez y está siendo uno de los futbolistas más destacados de la temporada.

TARJETAS CONTRA EL CORNELLÁ Y UNIONISTAS

“En el tema de los árbitros, no me suelo meter porque tienen una labor muy difícil, pero las dos últimas dos tarjetas son un poco de risa. El día del Cornellá recibo un empujón fuera del campo y me llevo la tarjeta yo. El otro día es una simple patada pequeña, en la zona de banquillos, sin peligro alguno. Igual que nosotros estudiamos a los rivales, los árbitros estudian a los jugadores y no se el porqué, pero conmigo tienen la mano más fácil”, indicó José Ángel en Deportes COPE Coruña

SEIS APERCIBIDOS

Ximo Navarro, Villares, Lucas, Yeremay, Jaime y el propio José Ángel son los futbolistas que están a una amarilla de tener que cumplir un partido de sanción. En ese sentido, Alcaina será baja por este motivo en el partido de este sábado ante el Teruel.

LUCAS PÉREZ, OK

El delantero se entrena con normalidad y entrará en la lista de convocados para viajar a Teruel. El atacante se ha perdido las tres últimas jornadas por culpa de unas molestias en la rodilla. Ya llegó justo al duelo ante el Sabadell, y fue baja contra el Rayo Majadahonda, Cornellá y Unionistas. Idiakez recupera al máximo goleador y asistente del equipo, Ahora le tocará decidir al entrenador si coloca al capitán directamente en el once titular o lo va metiendo poco a poco.