Jorge Valín: "Han sido siete años y solo puedo estar agradecido al Deportivo"

Jorge Valín se desplaza hoy mismo rumbo a Soria para iniciar su nueva aventura con el Numancia. El lateral derecho coruñés muestra su agradecimiento con el Deportivo de La Coruña, en declaraciones a Deportes Cope Galicia. "Realmente lo pienso así. Al final han sido siete años aquí y solo puedo estar agradecido de todo lo que he aprendido y de todo lo que he vivido y me llevo solo cosas positivas. Una pena que se termina", reconoce.

El futbolista coruñés confiesa que en las últimas semanas llegó a tener la esperanza de poder continuar luciendo la elástica blanquiazul. "Algo de esperanza siempre queda, pero al final el fútbol es así y el club quiere hacer el mejor equipo y cree que lo mejor es que rescindamos el contrato y hay que aceptarlo. Como coruñés que soy y como un deportivista más, claro que estar en el primer equipo del Dépor es a lo que más puedes aspirar pero estoy muy ilusionado con el proyecto del Numancia y tengo muchísimas ganas".

Puedes escuchar la entrevista completa:

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/deportes-coruna/audios/entrevista-jorge-valin-20220713_2005929