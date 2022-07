Jorge Valín: “La emoción que más siento por encima de cualquier otra es la de agradecimiento”

Jorge Valín ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Numancia, después de que el Deportivo de La Coruña hiciese oficial ayer la rescisión de su contrato. El lateral derecho, que en el pasado mercado de invierno, salió como cedido hacia el Cornellá, publicó en sus redes sociales una carta de despedida al club blanquiazul cargada de emoción:

“Mientras escribo esto siento en el cuerpo muchas emociones diferentes...

Estoy triste, por tener que dejar de formar parte del club del que siempre he sido, soy y seré. Nunca quieres que llegue este momento.

También siento un orgullo enorme por el camino recorrido hasta aquí. ¿Quién me iba a decir a mí cuando jugaba todavía en el Victoria CF e iba al campo con mis amigos de siempre, que no mucho más tarde estaría ahí abajo jugando en el primer equipo?

Es difícil de imaginar, pero a veces los sueños se cumplen.

Es difícil de explicar lo que es y ha sido para mí ser jugador del Dépor, ir a Abegondo cada día a entrenar, las horas y horas de bus, compartir momentos de todos los colores con mucha gente que como yo siente al Deportivo muy a dentro...

Pero la emoción que más siento por encima de cualquier otra es la de AGRADECIMIENTO...

La vida son momentos, experiencias, retos...y hoy soy quién soy por todo lo vivido ayer, por todo lo vivido estos años en A Coruña.

Gracias a todos, a los entrenadores, a los fisios, a los médicos, a los preparadores, a los directivos, a los utilleros, a los cocineros, a los limpiadores, a los chicos de lavandería, a los conductores de bus y furgonetas, a los jardineros, a las fotógrafas, a los delegados....

A los que todavía seguís en el club y también a los que algún día formasteis parte de él.

Y por supuesto, gracias a todos los compañeros, algunos de ellos amigos para siempre y otros incluso familia.

Lo más bonito del camino es la gente que te queda, y he tenido la suerte de coincidir con gente maravillosa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo he dado todo, siempre. Dentro y fuera del campo.

Os pido disculpas si en algún momento no he estado a la altura... En ningún caso habrá sido por falta de gas, compromiso o ilusión.

Cada vez que voy a Riazor, ya sea para jugar o animar, siento un orgullo inmenso de haber nacido aquí, en A Coruña, y ser del Deportivo. Somos unos afortunados.

La afición que hay en A Coruña es única.

Dejo de pertenecer al club, pero soy uno más de nosotros. Y eso nunca dejará de ser así...

No creo que pueda devolveros lo que me habéis dado. El que me conoce sabe lo que siento.

He sido muy feliz. Gracias infinitas”.