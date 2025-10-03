¿Quién es Joaquín Sorribas, el psicólogo del Deportivo del que todo el mundo habla bien?

Joaquín Sorribas es uno de los nombres de la semana en el Deportivo. El psicólogo del equipo blanquiazul fue la persona a la que Yeremay Hernández dedicó el gol de penalti que marcó ante el Eibar en Ipurua. El abrazo entre ambos simboliza la importancia que tanto jugadores como cuerpo técnico dan a su labor. “Le pedí ayuda porque hubo un momento en que no me sentía yo, ya no solo en el fútbol. No me sentía bien. Estoy trabajando con él y creo que lo estoy llevando mucho mejor”, dijo Yeremay Hernández el pasado mes de febrero, tras un mercado de invierno donde varios equipos llamaron a la puerta del canario y protagonizaba prácticamente todas las conversaciones y comentarios sobre la actualidad del Deportivo.

LLEGADA AL DEPORTIVO

Fichó el octubre de 2023, con un Dépor en Primera RFEF. El equipo no terminaba de funcionar y el club tomó la decisión de incorporar un psicólogo para el primer equipo. Sorribas llegó procedente del Valencia, donde era el director del departamento de psicología de su Academia, formando parte de su cuerpo técnico y con trabajo específico con jugadores del primer equipo, según indicó la entidad herculina en su página web. Fue futbolista en equipos de Segunda y de Segunda B. Pablo Vázquez habló de los primeros días de Sorribas: "Es una faceta en la que no estábamos acostumbrados a trabajar y no puede venir a avasallar. Es un proceso lento. Estamos teniendo un contacto más personal con él. Creo que está haciendo un gran trabajo porque nos está intentando conocer, que cada uno somos un mundo. Es un proceso y espero que sea para bien". Esa temporada terminó con el ansiado ascenso, regresando al fútbol profesional después de 4 años

TRABAJO CON YEREMAY

El canario siempre ha puesto en valor la labor de Joaquín Sorribas. Yeremay ha protagonizado numerosas portadas de prensa y minutos de radio y televisión, además de multitud de comentarios en redes sociales. Es una situación que al 10 blanquiazul le ha tocado aprender a gestionar, un trabajo donde ha sido fundamental la ayuda del psicólogo, una figura de la que ha hablado en varias ocasiones el crack deportivista: "Cuando metes dos goles, la gente habla de ti, cuentan mil cosas, que si tienen miedo a que te vayas... sobre todo cuando hablan bien de ti, sales en todos los periódicos... ahí está Joaquín para ayudarte. Una figura súper importante"

ELOGIOS DE HIDALGO

El técnico catalán llegó a Riazor con Ignasi Salafranca y Óscar Hernández como ayudantes. El resto de colaboradores es gente de club. Hidalgo quiso también tener buenas palabras hacia el trabajo de Joaquín Sorribas: "Es vital. Es una figura importantísima. 'Sorri' es un apoyo constante. Nos ayuda a pensar y a analizar las situaciones que van viniendo. Se anticipa muchas veces a las cosas que van pasando y es vital tenerlo cerca"