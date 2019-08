Jémez: “El Dépor es uno de los mejores de la categoría otra vez”

El técnico del Rayo Vallecano y exdeportivista Paco Jémez prevé un partido complejo este domingo a partir de las 18:00 horas contra el conjunto coruñés. “Complicado, difícil. El Dépor no va a regalar nada, no lo pone nada fácil. Es uno de los mejores equipos de la categoría otra vez. Va a luchar por estar arriba e intentar meter la cabeza en Primera División. Hay que tomar el partido con mucho respecto, ante un rival importante pero es un partido que yo confío en que nuestro equipo lo va a sacar adelante. Porque lo veo trabajar y veo que el Deportivo es un rival que dentro de su potencial nos puede venir bien por su forma de jugar”, explicó Jémez, en una entrevista concedida a Deportes Cope Coruña.

En el pasado su nombre ha aparecido como futurible para el banquillo blanquiazul y Jémez que pueda volver a ocurrir. “Nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Ojalá pudiésemos tener una bolita y ver lo que va a ocurrir. Los clubes y los entrenadores damos vueltas y vamos y venimos y no sé lo que va a pasar. Sí que es cierto que es como un imán, hay algo que nos atrae. Hay algo que puede dar a pensar que en un futuro acabemos encontrándonos”, declaró.

El entrenador canario se siente muy a gusto de nuevo al frente del Rayo Vallecano. “Yo soy un profesional que me debo a mi trabajo y lo que sí quiero ahora y me lo puedo permitir es estar a gusto donde quiero estar. Hay mucho gente que me pregunta por qué estoy entrenando al Rayo y es porque me apetecía. Yo al final estoy donde quiero estar y si al final acabo otro día en cualquier otro equipo, será porque quiero estar allí porque me gusta el proyecto”.

Paco Jémez es uno de los entrenadores contrarios al uso del VAR. “Yo ya he demostrado mi opinión al respecto. El año pasado lo dije y a mí no me gusta. Creo que le está haciendo muchísimo daño al fútbol, le está quitando muchísima esencia. Ni jugadores, ni entrenadores, ni aficionados y yo creo que hasta los mismos árbitros no están a gusto con esto. Están pasando muchas cosas que no se preveía que podían ocurrir, y sobre todo el ritmo de los partidos es algo que ya no tiene. Lo más bonito de este deporte es el ritmo y que en un momento dado tienes al contrario contra las cuerdas. Ahora los contrarios lo tienen muy claro, fuerzan cualquier situación y te paran el ritmo. Creo que es un arma que podría ayudar en algunas ocasiones pero ahora nos hemos empeñado por quitar el error del fútbol. El error es una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol y no pasa nada porque la gente se equivoque, no pasa absolutamente nada. Yo ahora no sé qué arbitro es bueno o malo. Ahora no se equivocan, se lo dicen todo desde arriba”, finalizó el técnico del Rayo Vallecano.